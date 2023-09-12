12 сентября 2023, 20:45
Угрожали ножами и устроили незаконный склад. Дом создателя советского словаря Горецкого захватил мигрант
Внук создателя советского словаря Горецкого рассказал о конфликте с мигрантом
Расположенный в поселке имени Малевича дом создателя известного советского букваря Всеслава Горецкого захватил мигрант. Внук филолога Максим предоставил «360» видео и фото драки с незаконным «постояльцем» и рассказал, что гражданин Азербайджана не только нелегально находится в помещении, но и угрожает ему физической расправой.
Во вторник, 12 сентября, Telegram-канал Mash опубликовал видео с дракой Максима и живущего в доме мужчины. Как указал в разговоре с «360» внук Горецкого, его отец Кирилл получил в наследство две недвижимости в Подмосковье — в первом доме жил сам, а второй сдавал мигранту. В мае, через неделю после сделки, отец умер, и история с арендатором начала набирать обороты.
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Надуманные отговорки
Максим уточнил, что 28 апреля отец сдал дом в аренду приезжему из Азербайджана. Спустя несколько дней, 4 мая, пожилой мужчина скончался.
«Я наследник. С конца мая по начало июня я стал взаимодействовать с этим мужчиной (арендатором — прим. ред.). Он с самого начала под разными [предлогами] не платил вовремя, за ним приходилось постоянно бегать», — подчеркнул внук Горецкого.
По словам Максима, постоялец молод — ему около 32 лет. Мужчина постоянно придумывал новые причины, чтобы уйти от вопроса оплаты жилья. Внук Горецкого по-философски относился к происходящему и прощал просрочки, которые только копились. Счета за коммунальные услуги наследнику недвижимости приходилось оплачивать из собственного кармана.
Нелегальный бизнес
В середине июня соседи начали жаловаться, что в поселок стали часто ездить огромные фуры, которые загораживали и портили дороги, а также сломали канализационные решетки. Выяснилось, что мигрант устроил в доме целый офис, куда доставляли шампуни и ополаскиватели для волос.
«Соседи очень жаловались. Я пытался с ним разговаривать. Он мне еще случайно окно сломал, нанес ущерб. Дом трехэтажный. И последний этаж был полностью заставлен тяжелыми коробками. На втором этаже две из четырех комнат были тоже заставлены. Плюс гараж и веранда», — посетовал Максим.
В ответ на его претензии мигрант пообещал вывезти весь товар, однако ситуация никак не поменялась. Грузовики продолжали ездить, соседи не переставали возмущаться.
«У нас достаточно камер, спокойный поселок. А тут какая-то активность. Я с ним это обсуждал, но время шло. Деньги, соответственно, он тоже не платил. Я ему написал претензию о том, что в связи с неуплатой договор расторгается», — пояснил внук филолога.
Драка со свидетелями
В день окончания договора аренды, 28 августа, мигрант пригласил Максима к себе, чтобы обсудить вопрос. Хозяин недвижимости пошел на уступку, однако тут же выяснилось, что к нелегальному бизнесмену из Азербайджана приехала жена с ребенком.
Мигрант начал давить на жалость, говоря о том, что семье якобы некуда идти. Максим твердо заявил, что решение уже принято, договор нужно расторгнуть. В этот момент приезжий начал провоцировать наследника на драку.
Он встал, начал меня толкать. А я не хотел с ним драться, потому что я категорически против насилия. В итоге доталкал до пруда, находящегося рядом с террасой, куда меня и столкнул. Я упал [в воду].
Максим
внук Всеслава Горецкого
Внук Горецкого отключил электричество незаконному постояльцу на следующий день после конфликта и обратился к районному участковому. Однако и тут произошла потасовка, которая привела к аварии, так как мигрант пытался вытащить Максима из машины.
«Я перенес центр тяжести на правую ногу, и она попала на педаль газа. Соответственно, я врезался в припаркованный рядом автомобиль», — сообщил наследник.
Завязалась третья драка, а мигрант вызвал «азербайджанских друзей», которые попросили прощения и пообещали, что помогут ему съехать. Однако в назначенный срок дом не опустел.
«Они сказали, что у них нет денег, поэтому они остаются жить в доме», — констатировал Максим.
Помимо «захвата» недвижимости, мигрант и его товарищи стали систематически запугивать мужчину физической расправой.
Последняя капля
В прошлые выходные к Максиму пришли гости, однако мигранты напали на одного из них.
«Он толкал и бил его. Я видел, что сосед мой валяется, а вокруг него все бегают и угрожают, что пойдут за ножами. Это была последняя капля», — подчеркнул внук создателя словаря.
Он написал заявление в прокуратуру. Его должны направить в Следственный комитет. Пока что никакой обратной связи от правоохранителей наследник недвижимости, по его словам, не получил.
«Мне страшно, потому что выглядят они неадекватно. Постоянно угрожают физическим насилием и используют дом не по целевому назначению. Я живу как сосед, но кто знает, что будет», — заключил Максим.
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