Эксклюзив 12 сентября 2023, 20:45 Угрожали ножами и устроили незаконный склад. Дом создателя советского словаря Горецкого захватил мигрант Внук создателя советского словаря Горецкого рассказал о конфликте с мигрантом

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Расположенный в поселке имени Малевича дом создателя известного советского букваря Всеслава Горецкого захватил мигрант. Внук филолога Максим предоставил «360» видео и фото драки с незаконным «постояльцем» и рассказал, что гражданин Азербайджана не только нелегально находится в помещении, но и угрожает ему физической расправой.

Во вторник, 12 сентября, Telegram-канал Mash опубликовал видео с дракой Максима и живущего в доме мужчины. Как указал в разговоре с «360» внук Горецкого, его отец Кирилл получил в наследство две недвижимости в Подмосковье — в первом доме жил сам, а второй сдавал мигранту. В мае, через неделю после сделки, отец умер, и история с арендатором начала набирать обороты.

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Надуманные отговорки

Максим уточнил, что 28 апреля отец сдал дом в аренду приезжему из Азербайджана. Спустя несколько дней, 4 мая, пожилой мужчина скончался.

«Я наследник. С конца мая по начало июня я стал взаимодействовать с этим мужчиной (арендатором — прим. ред.). Он с самого начала под разными [предлогами] не платил вовремя, за ним приходилось постоянно бегать», — подчеркнул внук Горецкого.

По словам Максима, постоялец молод — ему около 32 лет. Мужчина постоянно придумывал новые причины, чтобы уйти от вопроса оплаты жилья. Внук Горецкого по-философски относился к происходящему и прощал просрочки, которые только копились. Счета за коммунальные услуги наследнику недвижимости приходилось оплачивать из собственного кармана.

Личный архив Максима Горецкого Личный архив Максима Горецкого Личный архив Максима Горецкого Личный архив Максима Горецкого

Нелегальный бизнес

В середине июня соседи начали жаловаться, что в поселок стали часто ездить огромные фуры, которые загораживали и портили дороги, а также сломали канализационные решетки. Выяснилось, что мигрант устроил в доме целый офис, куда доставляли шампуни и ополаскиватели для волос.

«Соседи очень жаловались. Я пытался с ним разговаривать. Он мне еще случайно окно сломал, нанес ущерб. Дом трехэтажный. И последний этаж был полностью заставлен тяжелыми коробками. На втором этаже две из четырех комнат были тоже заставлены. Плюс гараж и веранда», — посетовал Максим.

Личный архив Максима Горецкого Личный архив Максима Горецкого Личный архив Максима Горецкого Личный архив Максима Горецкого

В ответ на его претензии мигрант пообещал вывезти весь товар, однако ситуация никак не поменялась. Грузовики продолжали ездить, соседи не переставали возмущаться.

«У нас достаточно камер, спокойный поселок. А тут какая-то активность. Я с ним это обсуждал, но время шло. Деньги, соответственно, он тоже не платил. Я ему написал претензию о том, что в связи с неуплатой договор расторгается», — пояснил внук филолога.

Драка со свидетелями

В день окончания договора аренды, 28 августа, мигрант пригласил Максима к себе, чтобы обсудить вопрос. Хозяин недвижимости пошел на уступку, однако тут же выяснилось, что к нелегальному бизнесмену из Азербайджана приехала жена с ребенком.

Мигрант начал давить на жалость, говоря о том, что семье якобы некуда идти. Максим твердо заявил, что решение уже принято, договор нужно расторгнуть. В этот момент приезжий начал провоцировать наследника на драку.

Он встал, начал меня толкать. А я не хотел с ним драться, потому что я категорически против насилия. В итоге доталкал до пруда, находящегося рядом с террасой, куда меня и столкнул. Я упал [в воду]. Максим внук Всеслава Горецкого

Внук Горецкого отключил электричество незаконному постояльцу на следующий день после конфликта и обратился к районному участковому. Однако и тут произошла потасовка, которая привела к аварии, так как мигрант пытался вытащить Максима из машины.

«Я перенес центр тяжести на правую ногу, и она попала на педаль газа. Соответственно, я врезался в припаркованный рядом автомобиль», — сообщил наследник.

Завязалась третья драка, а мигрант вызвал «азербайджанских друзей», которые попросили прощения и пообещали, что помогут ему съехать. Однако в назначенный срок дом не опустел.

«Они сказали, что у них нет денег, поэтому они остаются жить в доме», — констатировал Максим.

Помимо «захвата» недвижимости, мигрант и его товарищи стали систематически запугивать мужчину физической расправой.

Последняя капля

В прошлые выходные к Максиму пришли гости, однако мигранты напали на одного из них.

«Он толкал и бил его. Я видел, что сосед мой валяется, а вокруг него все бегают и угрожают, что пойдут за ножами. Это была последняя капля», — подчеркнул внук создателя словаря.

Он написал заявление в прокуратуру. Его должны направить в Следственный комитет. Пока что никакой обратной связи от правоохранителей наследник недвижимости, по его словам, не получил.

«Мне страшно, потому что выглядят они неадекватно. Постоянно угрожают физическим насилием и используют дом не по целевому назначению. Я живу как сосед, но кто знает, что будет», — заключил Максим.