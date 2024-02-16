Происшествия 16 февраля 2024, 20:27 Три высотки в Сочи могут сползти с горы из-за стройки. Власти города уверены — проблемы нет Жительница ЖК «Южное море» рассказала об угрозе сползания с горы трех домов

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Жильцы трех многоэтажных домов ЖК «Южное море» в Сочи напуганы начавшимся строительством двух новых 18-этажек под своими окнами. Из-за подвижек грунта люди опасаются, что их жилища попросту сползут с горы. О ситуации с опасной стройкой в беседе с «360» рассказала одна из жительниц жилого комплекса.

По словам Елены, строительство рядом с тремя возведенными высотными домами на улице Есауленко не должно было начаться из-за особенностей почвы, которые вскрылись еще несколько лет назад.

«В 2007 году было выдано разрешение на строительство пяти домов. Когда стали ставить первый верхний наш дом, у которого как раз возникла угроза сползания, выявили оползневые почвы, грунт и подземную горную реку. В связи с этим в разрешение на строительство внесли изменение, было разрешено построить всего три дома и три паркинга», — пояснила собеседница «360».

В дальнейшем власти ввели мораторий на строительство и выдачу новых разрешений, указала женщина, однако застройщика это не смутило. Вероятно, он решил, что раз когда-то получил разрешение на стройку пяти домов, значит, можно возвести еще два, пояснила она.

Но при этом никто не принимает во внимание тот факт, что после внесения изменений в проект из-за угрозы оползневых процессов три дома расположили на другом расстоянии друг от друга. Как воткнуть сюда еще две высотки — непонятно, места для них, по словам Елены, недостаточно.

Более того, если активно вынимать грунт под два дома, произойдет разлом в почве, он и так образовался еще при строительстве первого верхнего дома. Елена жительница ЖК «Южное море»

Также Елена отметила, что по постановлению властей для строительства на участках, где сейсмичность почвы составляет девять баллов, проект обязательно надо отправлять на экспертизу в Минстрой.

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«Без этой госэкспертизы строить на таких почвах нельзя. Но застройщик ставит вместо девятки восьмерку. Тут есть еще момент: при сейсмичности почвы в восемь баллов он может возводить дома не выше шести этажей, а у нас дома возведены 16, 18 и 20 этажей. И сейсмичность у нас девять. А теперь они хотят два дома поставить 18-этажных. И котлованы роют не для шестиэтажек», — возмутилась собеседница «360».

Женщина обратила внимание, что строители уже проводят выемку грунта, причем вывозят его очень активно и прямо по придомовой территории. Грузовики строем ездили мимо входа в подъезды. Тут дети, женщины с колясками выходят, и, пожалуйста, КамАЗ несется, поразилась она.

Более того, по словам Елены, когда началась выемка почвы, следом произошла подвижка верхнего грунта. Потому что надо было делать грунтовую подушку, а они сделали только подпорную стену, то есть удешевили проект, и за счет этого поползла вниз земля, объяснила она.

Между верхним домом и паркингом образовалась прямо на придомовой территории большая расщелина. И вот мы теперь боимся, что наш дом просто окажется в море, еще собственники смеются, что цена возрастет, на первой линии будем. Но это не смешно. Елена жительница ЖК «Южное море»

Просьбу разобраться в происходящем направили и мэру Сочи Алексею Копайгородскому. В нем жители, помимо прочего, отметили, что два дома, которые планирует возвести застройщик, находятся в 500-метровой зоне от береговой линии Черного моря.

«По части 5 статьи 27 Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1540-КЗ ограничение предельной (максимальной) высоты вновь возводимых зданий, строений, сооружений не более 21 метра на расстоянии 100 метров, 25 метров на расстоянии от 100 до 300 метров, 30 метров на расстоянии от 300 до 500 метров от береговой линии Черного и Азовского морей», — указали авторы обращения, попросив провести встречу с собственниками ЖК и оказать содействие в проведении геологических исследований земельного участка.

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Собеседница «360» добавила, что обращалась в администрацию города, департамент архитектуры, писала им письма. И вот 16 февраля ей выдали ответ, в котором говорится: строительство ведется законно, разрешение есть.

«Они срок его продлили, но в нем объем строительный указан 37 тысяч квадратных метров, а по информации в кадастровой карте здесь уже строительство проделано на 34 тысячи „квадратов“. То есть они достроить могут всего три тысячи квадратных метров», — пояснила Елена.

После этого, по ее словам, застройщик попросил внести изменения в документацию по объему на строительство от 2007 года, но ему отказали.

«И вот они идут в суд, 27 февраля в Краснодарском арбитражном суде начнется только предварительное заседание по поводу оспаривания отказа администрации по внесению изменений в это разрешение на строительство, но пока решение не вынесут и оно не вступит в законную силу, строительные работы проводить нельзя, но администрация при этом говорит, что можно, ведь у них же есть разрешение», — указала Елена.

Женщина отметила, что жильцы со своей стороны тоже решили провести экспертизу. Ее результаты должны быть готовы на следующей неделе, и они готовы заходить третьим лицом в суд, чтобы в разрешение изменений не внесли.

«Чем дело закончится — это вопрос времени», — заключила она.

Реакция мэрии Сочи

В администрации города проблемы в строительстве на территории ЖК «Южное море» не видят. Никакой опасности в этом нет, заверили представители мэрии в комментарии «Царьграду».

По их данным, разломов грунта в этом районе курорта не происходило, речь идет о проседании насыпного грунта на одном из участков стройки. Случилось это неделю назад.

«Ситуацию оперативно локализовали, грунт вывезли. Угрозы оползня в данном районе нет, опасности для соседних домов также не имеется. Неделю назад на место выезжали представители МЧС», — добавили в администрации.

Также там указали, что строительство идет по выданному разрешению, а одновременно с возведением зданий происходит и организация инженерной защиты по всему периметру участка.

«Были проведены соответствующие геологические изыскания, при укрепительных работах применяются современные технологии и материалы», — добавили собеседники издания.

Помимо этого, в администрации отметили, что безопасность жильцов трех домов гарантирует устройство мощных подпорных стен с применением буронабивных свай.