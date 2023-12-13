Эксклюзив 13 декабря 2023, 15:39 «Тяжелый ребенок». Издевавшегося над пенсионеркой под Новосибирском подростка уже привлекали к ответственности Знакомая семьи подростка из Новокремлевского Ирина: он и раньше крал деньги

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Двое подростков проникли в дом к одинокой пенсионерке в селе Новокремлевское Новосибирской области, издевались над ней и требовали деньги. Хулиганы снимали свои злодеяния на видео, угрожали пожилой женщине разнести ее дом. Перепуганная пострадавшая даже не могла защитить себя: пыталась взять в руки табурет, но подростки забрали его. Знакомая с семьей одного из молодых людей Ирина рассказала «360», что парня не раз привлекали к ответственности.

«Может магнитолу там из машины вытащить, у человека деньги украсть <…> он выпивает. <…> Тяжелый ребенок, конечно, очень тяжелый. Но мы не думали, что дойдет до такого», — поделилась собеседница «360».

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Мальчика она знает с рождения. В семье подростка — пятеро детей. По словам женщины, парень может на всю ночь уходить из дома, разгуливать пьяным по улице. Второго юношу, участвовавшего в погроме бабушкиного дома, она не знает. Его семья переехала в деревню недавно.

Пенсионерка осталась без денег перед Новым годом

С пострадавшей пенсионеркой Ирина тоже знакома. Вместе с дочерью она собирается навестить бабушку, купить ей продуктов.

«Человек остался, естественно, без пенсии, без средств существования к Новому году, получается», — добавила она.

По словам собеседницы, подростки все же забрали у пожилой женщины деньги и потратили их в магазине. Бабушка живет совсем одна, ее дочь находится в Новосибирске. Как отметила Ирина, у них много одиноких стариков, но обычно дети соседей, в том числе ее сын, помогали им по хозяйству.

«У нас мальчишки всегда помогали: снег почистить, воды принести, дров натаскать. Но такой беспредел… Такое издевательство… Если честно, мне 35 лет, я 35 лет здесь живу. Родилась и выросла, первый раз такое. Очень жалко, что у нас растут сейчас такие дети», — не могла сдержать эмоций Ирина.

Уголовное дело

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство, совершенное группой лиц».

«Два подростка, один из которых не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, угрожая применением насилия, потребовали у пожилой женщины передать им денежные средства, а затем похитили находящиеся дома деньги», — передали в ведомстве.

Мать одного из подростков сообщила «360», что находится на допросе.

«Я сейчас в полиции даю показания, не могу разговаривать», — сказала она.

Однако Ирина предположила, что та просто не захотела разговаривать. По словам соседей, женщина находится дома.

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