Эксклюзив 27 июля 2023, 18:07 Тигр задрал собаку в Приморском крае на глазах у хозяина — видео «360»: истощенный тигр задрал собаку в Приморском крае, хозяин пса снял видео

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Истощенный тигр напал на собаку в поселке Раздольное Приморского края. Жуткое зрелище произошло на глазах у хозяина пса, тот успел снять видео, как хищник утаскивает его питомца, запись оказалась в разряжении «360». Сотрудник охраны поселка Николай рассказал, что это не первый раз, когда зверь нападает на домашних животных.

Николай сообщил «360», что собака была непривязанной, бегала возле охраняемого им здания, когда на нее напал тигр. По словам мужчины, тигры на территорию забредают нечасто, на его памяти — это третий раз.

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«Первый раз собачку задавили, это было давно, лет 20 назад. Второй раз просто прохаживался. Это было в прошлом году, приезжали егеря», — рассказал собеседник.

На вопрос о том, не страшно ли ему работать охранником, Николай посмеялся. Он ответил, что сотрудники большую часть времени находятся в здании, но иногда и делают обходы.

«До сих пор не было страшно», — ответил Николай.

Однако теперь от тех же обходов территории придется воздержаться. Ситуация серьезная. К тому же, как отметил мужчина, хищник был довольно худым.

«Такое впечатление, что он хворый какой-то. Как говорят охотники, тигр вообще на человека не нападает, если здоровый, сытый, и человек его не трогает. В любом случае желания встречаться со зверем нет», — поделился охранник.

Он добавил, что со всеми провели профилактическую беседу, рассказали, куда нельзя ходить, а также посоветовали не оставлять на ночь собак во дворах.

Один из жителей Приморского края уверен, что просто так ситуацию оставлять нельзя, писал «Царьград». Он предположил, что в следующий раз тигр может напасть на человека.