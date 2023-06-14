Эксклюзив 14 июня 2023, 12:26 Супруг отравившейся шаурмой в Братске женщины рассказал о ее состоянии Супруг отравившейся шаурмой в Братске женщины рассказал, что регулярно ел в кафе РИА «Новости»

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Массовое отравление шаурмой произошло в Братске Иркутской области. В больницу попали 11 человек, пятеро из них — дети. Супруг одной из пострадавших рассказал в беседе с «360», что женщине стало плохо ночью, ей вызвали скорую.

«Поднялась температура, заболела голова, тошнило, жидкий стул», — рассказал он о симптомах.

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По словам собеседника издания, кроме шаурмы в заведении, женщина ничего не ела в тот день. Перед тем как отправиться на работу в ночную смену, она почувствовала недомогание.

«На работе ей стало плохо, она пошла к медику, ее отстранили от работы, отправили домой, но сказали, если станет хуже, вызывать скорую. Ночью ей стало хуже, вызвали скорую», — рассказал он.

Муж добавил, что около пяти лет ел в кафе «Хочу шаурму», никаких проблем не было. Вместе с супругой они регулярно покупали в заведении продукцию.

«Жалоб не было. Лично я там лет пять как кушаю, всегда было все нормально», — отметил он.

Пока с супругой мужчине связаться не удалось. На звонки она не отвечает, сама тоже не перезванивала.

Более 35 человек отравились шаурмой в кафе «Шаурму хочу». Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Сотрудников общепита отправили на бактериологическое исследование.