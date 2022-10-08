Взрыв на Крымском мосту: в какой машине была взрывчатка, кто совершил преступление | 360°

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Взрыв на Крымском мосту — темная история

Эксперт Филатов: на Крымском мосту могла взорваться одна из четырех машин

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Злоумышленники использовали несколько сотен килограммов взрывчатки для провокации на Крымском мосту, заявил «360» подполковник ФСБ в отставке, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов. По его мнению, взорваться могла любая из четырех машин, находящихся в тот момент на проезжей части.

Далее — прямая речь.

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До [окончания] официального расследования понять многие вещи очень сложно. В том числе — говорить, что это (взрывчатое вещество - прим. ред.) было 100% именно в фуре, можно с какой-то долей вероятности. В момент взрыва было четыре машины. Разобраться, какая взорвалась, наверное, можно, но при более детальном расследовании.

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Для производства такого взрыва достаточно несколько сотен килограммов [взрывчатки], хоть я и не специалист-взрывотехник. Что такое несколько сотен килограммов? Это один или два поддона в фуре, а их там может быть 20-25 в два ряда (имею в виду нижний и верхний ряды). Их там может быть и до 40. Например, это можно было положить в микроавтобус или какой-нибудь джип. В принципе, 500-600 килограммов можно уместить в легковую машину.

Взрыв на Крымском мосту

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