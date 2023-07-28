Эксклюзив 28 июля 2023, 14:38 «Там уже тела горели». Выжившая пассажирка рухнувшего Ми-8 на Алтае рассказала, как спаслась Выжившая пассажирка упавшего на Алтае Ми-8: меня спасло место в хвостовой части вертолета Conor Luddy / Unsplash

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Пожар на борту рухнувшего на Алтае Ми-8 начался сразу же после падения, рассказала «360» выжившая пассажирка вертолета Елена. Она добавила, что сумела спастись из-за места в хвостовой части воздушного судна — ближе к пилотам люди уже горели.

Авария случилась очень быстро, рассказала Елена. По ее словам, все произошло в одну секунду.

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«Все было быстро, неожиданно. Нас начало переворачивать, крутить, на меня начал падать мужчина, упал на лицо и прокатился по мне. Я сознание не потеряла, но так меня прибило сначала мужчиной, крутануло. Потом вылезла — увидела, что начался огонь, пожар. Он начался сразу же», — рассказала собеседница «360».

Она отметила, что сильнее всех пострадали те, кто находился спереди, ближе к пилотам.

«Меня спасло то, что я была в хвостовой части, а пожар начался ближе к двери. То есть дверь была заблокирована огнем, туда уже было не прорваться, там уже тела горели, поэтому я начала пробираться к хвостовой части. <…> все ожоги в основном получили все, кто сидел спереди, ближе к пилоту», — отметила Елена.

Пресс-служба МЧС

По ее словам, сидевшая позади нее девушка увидела небольшой узкий проход, в конце которого был свет. Через него выбрались три человека, включая саму Елену. Сейчас женщина оправляется от полученных травм.

«Еще голос до конца не вернулся, отек горла. Видимо, обожгла, когда много дыма — заглотнула и обожгла. Вчера вообще говорить не могла, а сейчас хоть немного. Плюс ожог левой руки второй степени, ссадины, порезы, ушибы, гематомы», — рассказала выжившая.

Вертолет упал днем 27 июля. В результате погибли четыре человека, еще 10 пострадали. СК возбудил уголовное дело.