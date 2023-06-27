Эксклюзив 27 июня 2023, 12:20 Так захотели жить на халяву, что готовы убивать. Раненая гарпуном в шею жительница Приморья — о конфликте в садоводстве «360»: раненная гарпуном в шею жительница Приморья раскрыла подробности происшествия

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Дачник в Приморье выстрелил из ружья для подводной охоты в председателя садового товарищества Нину. Гарпун пробил женщине шею, она попала в больницу. В беседе с «360» Нина рассказала, что дебошир действовал умышленно.

По словам женщины, сейчас ее состояние удовлетворительное — жизненно важные органы не были задеты. Однако у нее остался шрам и,, возможно поврежден лицевой нерв. Собеседница издания рассказала, что в первые секунды, когда в нее выстрелили, она испытала шок.

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«Вообще я психологически очень устойчивый человек. Просто почувствовала сильный удар, боли не было. Я начала трогать себя за шею. Сразу подошел муж, сказал ничего не трогать, спросил, нет ли крови, могу ли глотать. Взяла себя в руки, потому что паниковать было бессмысленно, все уже случилось. Ребята в этот момент повалили этого агрессора», — поделилась пострадавшая.

Затем за ней приехала друзья, которые отвезли в больницу. Врачи сразу же отправили Нину в операционную.

Вилы, лопата...

Житель Приморского края также выстрелил из самодельного огнемета в своего соседа. По данным СМИ, мужчину отправили в ожоговое отделение больницы. Причиной ссоры стал подкоп, который сделал дебошир, чтобы получать электроэнергию от соседей-садоводов. Обожженному мужчине пытались помочь все, кроме супруги нападавшего.

«Она в халатике крутанулась возле Э., подходит к своему супругу, который вдоль забора ходит уже с ружьем, и, как мне соседка рассказала, стоявшая рядом, она говорит: „Тебе же все равно терять нечего“. То есть его жена еще активно подстрекала», — призналась собеседница телеканала.

Как отметила собеседница «360», говорят, что агрессор действовал в состояние аффекта, но это не так, уверена она.

«Эта семья очень агрессивная, они нападали на прошлого председателя. Вчера мне звонил энергетик, который работал задолго до меня, они угрожали ему оружием, когда он их уже ловил на хищение электроэнергии. Они угрожали мне вилами в апреле прошлого года», — рассказала Нина.

Женщина заявила, что у нее есть видео, на котором агрессивный сосед угрожает ей убийством. Более того, как подчеркнула Нина, в конфликте участвовал их сын. Он видел, когда его отец запер ее на участке и пытался заколоть каким-то куском арматуры, так ей тогда показывалось, сообщила председатель садового товарищества. Женщина обращалась в полицию.

«Сейчас я знаю, что это была не арматура, а вот этот гарпун. То есть они просто хотели удалить видео, где они вот эти угрозы озвучивали, а так как у мня телефон был запаролен, они ничего не смогли сделать.

Женщины, которые были со мной, они с той стороны забора кричали, тоже ничего не могли поделать, пока те меня удерживали. Потом в итоге отдали телефон и отпустили. Также у меня есть видео, где их сын пьяный размахивал лопатой, угрожал нашей комиссией убийством, и этот старший (отец семейства — прим. ред.) угрожал нам топором. Но нас тогда было много, были все мужчины, поэтому активных действий он не предпринимал. То есть помахал и ушел», — сообщила председатель.

Жадность довела до преступления

В октябре 2022 года, вспомнила Нина, был другой случай. В СНТ произошла авария — перегорела линия, приехал энергетик, чтобы провести ремонт. Житель Приморья тогда выскочил на него из кустов с заточкой. Тогда подвергшегося нападению мужчину просили написать заявление, но он не стал. Теперь жалеет об этом. Соседи же продолжали воровать электричество.

«Люди очень агрессивные, которые очень сильно хотели жить на халяву, а им все вокруг мешали, и вот они дошли до того, что были готовы даже убивать», — заключила Нина.

После нападения помощь понадобилась и самому дебоширу, сообщили в Следкоме России. Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом».