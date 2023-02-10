Эксклюзив 10 февраля 2023, 14:23 «Стресс на стрессе». Семейные проблемы вынудили уроженца Анапы пойти на смертельный риск угона авто Соседи убитого в Пушкино угонщика авто описали его как доброжелательного, но выпивающего

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Полицейский застрелил автоугонщика, который напал на него с зубилом в руках. Все произошло в Пушкинском городском округе. Корреспондент «360» разобрался в обстоятельствах случившегося и пообщался с соседкой погибшего.

Злополучная встреча автоугонщика родом из Анапы и подмосковного полицейского произошла ночью. Мужчина сел за руль чужой машины, но его тут же заметила хозяйка ТС. Она тут же позвонила в полицию и сообщила о постороннем человеке в ее авто.

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Подмосковная погоня

Полицейские оперативно прибыли на место. Они попытались задержать злоумышленника, но тот вырвался и попытался скрыться.

Однако далеко он не ушел. Его настигли в одном из ближайших домов. Неудавшийся автоугонщик вновь попытался уйти от правосудия. Поэтому одному из лейтенантов пришлось сделать предупредительный выстрел в землю. В этот момент мужчина снова вырвался и забежал в другой чужой дом.

Но и там его нашли. Дверь полицейским в новое убежище злоумышленника открыл хозяин жилища. В беседе с правоохранителями он сообщил, что его жена пострадала от серьезных угроз со стороны злоумышленника. Также владелец дома выдал местонахождение автоугонщика: тот спрятался на втором этаже.

Телеканал «360»

При очередной встрече со стражами порядка мужчина попытался обезоружить полицейских. Однако эта перепалка закончилась смертельным выстрелом в злоумышленника.

Соседка неудавшегося автоугонщика — Наталья — в беседе с «360» подтвердила все факты погони за любителем чужих машин.

«В доме местного жителя он сыпал угрозами расправы над беременной девушкой. После этого он сопротивлялся поимке правоохранителями, поэтому его ликвидировали», — дополнила она.

Приличный угонщик

Наталья сказала, что агрессивное поведение вообще не было характерным для погибшего.

«Не сразу поверила, что это про него написали — что он напал на полицейских с зубилом в руках и агрессивно отбивался. На него это не похоже», — сказала собеседница «360».

Также она сказала, что сильно удивилась заявлениям про угрозы беременной девушке.

Телеканал «360»

По ее словам, погибшего часто видели в нетрезвом состоянии. Также собеседница «360» отметила, что у семьи мужчины недавно сгорел дом. Причиной стало короткое замыкание: жильцы забыли отключить электричество.

«Прямо 31 декабря дом сгорел. Мы с мужем помогали вытащить детей из пожара. А недавно он заходил ко мне и сказал, что поругался с семьей и живет в машине», — рассказала Наталья.

Она сказала, что тогда мужчина попросил зарядить телефоны.

«Мы согласились, но с опаской: все-таки пьяный человек. Кто знает, что у него на уме. Но все обошлось», — сказала женщина.

По ее словам, мужчина всегда был приветливым и хорошо общался с детьми — и своими двумя, и с чужими.

Также Наталья отметила, что сгоревший дом принадлежал маме сожительницы погибшего. Она отметила, что за последнее время в семье произошло несколько неприятных событий.

«Сначала его девушка разошлась с мужем, и она съехалась с этим мужчиной. Затем у них погибла родственница. Еще через какое-то время пропали две собаки. Стресс на стрессе. Теперь и дом сгорел», — описала Наталья.

По ее словам, семью погибшего нельзя назвать сильно нуждающейся в деньгах.

«Я общалась с его детьми. Один из сыновей скучал по сгоревшему дому. Сказал, что игрушки жалко, а дом отстроят. Детей в детский сад и на секции водили», — поделилась женщина.

Собеседница «360» отметила, что семья погибшего хорошо относилась к домашним животным. По ее словам, собак сытно кормили.