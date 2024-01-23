Эксклюзив 23 января 2024, 12:35 «Стояла вся окровавленная». Жительница Курганской области — о гибели женщины после нападения волка Очевидица нападения волка на женщину в Курганской области: она стояла в крови Телеканал «360»

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Женщина скончалась в больнице после нападения волка в поселке Курорт «Озеро Медвежье» в Курганской области. Местная жительница Юлия, которая пыталась помочь женщине и вызвала ей скорую, в деталях рассказала «360» о случившемся.

Вечером 22 января местные дети сообщили Юлии, что видели в поселке волка, но она им не поверила. На самом деле хищник едва не напал на ребят.

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«Они лопатами отмахались, кричали — он побежал дальше. Он прямо „буром“ шел на детей», — сообщила жительница Курганской области.

Примерно через час после разговора с детьми Юлия находилась дома и отдыхала. В этот момент она услышала стук в окно и крики с просьбой о помощи. Женщина также услышала лай собаки и поняла, что случилось нечто плохое.

Лопату схватила, выскакиваю — женщина стоит вся окровавленная. Я ее схватила, не знаю, как до дверей довела ее, тут она у меня упала. Конечно, я ее волоком в дом затащила, двери закрыла. Начала вызывать скорую и полицию. Конечно, сильно порвали ее. Юлия жительница поселка Курорт «Озеро Медвежье»

По словам жительницы поселка, пострадавшую невозможно было узнать по лицу и одежде. Однако она достала из кармана телефон и включила громкую связь. На том конце находился муж подвергшейся нападению женщины, дальше Юлия общалась с ним. Она записала на листочке данные для скорой, которые продиктовал мужчина.

«Сама в шоке, думаю, забуду. Позвонила, скорая говорит: „Так это еще, что ли, случай?!“ Я говорю: „Я не знаю еще случая, но я только что затащила в дом женщину, всю разорванную“», — рассказала собеседница «360».

Женщина добавила, что двоих волков уже застрелили. Хищников, по словам Юлии, видели в городе Петухове и в деревне Ильинке. Есть ли у волков бешенство, местные жители пока не знают.

Телеканал «360»

Комментарий губернатора

Глава Курганской области Вадим Шумков сообщил в своем Telegram-канале, что с начала года в регионе отмечается повышенная миграция огромного количества косуль с сопредельных территорий. По словам губернатора, волки пришли вслед за парнокопытными.

«Связано ли это с климатическими особенностями, повышенной сейсмической активностью у соседей или особенностями кормовой базы, должны определить специалисты. В этой связи будьте особо внимательны и осторожны. В первую очередь — в приграничных округах», — обратился к местным жителям Шумков.

Глава Курганской области призвал особенно внимательно отнестись к детям и пожилым родственникам. Губернатор также предупредил, что вступать в схватку с хищником самостоятельно не стоит. Ведомства получили все необходимые поручения, заверил Шумков.