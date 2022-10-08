«Испытание бдительности». Усталость могла стать причиной ЧП на Крымском мосту | 360°

Эксклюзив 08 октября 2022, 21:02 Поделиться Telegram

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Viber «Испытание бдительности». Усталость могла стать причиной ЧП на Крымском мосту Эксперт по безопасности Насонов: враг очень качественно выбрал время взрыва РИА «Новости»

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Ранним утром 8 октября стало известно, что на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате ЧП погибли три человека в машине, ехавшей рядом. От взрыва загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава, а также частично обрушились пролеты конструкции. Движение по мосту перекрыли. Собеседник «360» — эксперт по безопасности, член координационного совета Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов попытался ответить на самые важные вопросы об этом происшествии: как фура могла пройти пост безопасности, где диверсанты взяли столько взрывчатки и причастен ли к этому водитель грузовика.

Далее — прямая речь собеседника «360».

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Усталость, потеря бдительности, террористические ухищрения — причины

Как фура, загруженная взрывчаткой, могла пройти пост безопасности и оказаться на мосту — это самый важный вопрос.

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Когда запустили данную систему контроля, в течение первых суток вообще не было никаких сложностей.По истечении некоего времени, хотим мы этого или не хотим, бдительность притупилась. Это первая причина.

Вторая причина: качественно — не для нас, а для врага — было выбрано время. ЧП произошло перед очередной сменой сотрудников, которые организовывали безопасность данного направления. Они уже были объективно усталыми.

Третье — вероятно, были применены различные ухищрения, которые используют все террористы в той или иной обстановке. Мы не можем сейчас сказать, какие, но я думаю, в ходе расследования нам ответят на все эти вопросы.

Главное, из этой ситуации извлечь вывод: понять, что, если мы видим что-то подозрительное, надо не проходить мимо, а помнить, что есть телефоны прямой линии, на которые нужно сразу все сообщить. Об всем, что вызывает сомнение и различные предположения.

Террористы таким образом провели испытание нашей бдительности, качества исполнения возложенных на нас обязанностей.

Теперь, я думаю, на данном объекте в несколько раз усилят систему безопасности: и технически, и физически, и всеми другими возможностями.

Откуда столько взрывчатки: расследование определит

Часть взрывчатого вещества они могли даже профессионально изготовить, часть можно похитить из определенных складов. Часть могла быть из изделий времен великой отечественной войны или поступить от неких криминальных структур.

Может быть, каким-то образом были осуществлены закладки еще в период Крыма, когда он был украинским. Там точно было некоторое количество закрытых складов с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами. Расследование все определит.

Водитель фуры мог быть выбран вслепую

Водитель фуры мог быть и причастен. Это могло быть связано с долгами, это могли быть и определенные националистические наклонности к терроризму.

Но с большей степенью вероятности, это был человек, использованный вслепую. Это подтверждает то, что загрузка была по заявке, полученной по интернету.

Всевидящее спутниковое око

США, конечно, могли отслеживать эту фуру. Если обычный смартфон позволяет отслеживать геолокацию и перемещение человека, то некий GPS или опять же по телефон, заложенные в автомобиль… абсолютно точно можно было это сделать. Ничего сверхфантастического и сложного там нет.

Щит для данных сложностей [защита от слежки] в настоящее время есть. Абсолютно точно сейчас наращиваются силы космической группировки, которая сможет совершенно по-другому и перехватывать слежку, и следить за противоположной стороной. Есть специальные виды вооружения, которые позволят в нужный момент заглушить космическую группировку нашего противника.

Когда [будет] финишная игра, тогда все это в один момент может быть [применено].

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