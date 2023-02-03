Эксклюзив 03 февраля 2023, 15:43 «Спящие ждуны»: в организации теракта в Энергодаре заподозрили украинские спецслужбы Политолог Михайлов назвал взрыв машины с полицейским в Энергодаре охотой спецслужб Украины Telegram

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Взрыв автомобиля с сотрудником полиции в Энергодаре можно рассматривать как теракт, организованный украинскими спецслужбами. Об этом политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов заявил в разговоре с «360». По его словам, нужно немедленно усилить охрану всех чиновников, находящихся на освобожденных территориях.

Далее — прямая речь.

Спящие ждуны

Очевидно, что в Энергодаре произошел теракт. Более того, подтвердили, что погиб сотрудник полиции. Сейчас нужно быть особенно бдительными, потому что именно за силовиками и чиновниками будет объявлена «охота».

Подобными акциями занимаются прежде всего спецслужбы Украины. Допускаю, что на территории Запорожской области еще много спящих террористических ячеек, так называемых ждунов.

Неслучайно практически каждый день российские спецслужбы обнаруживают схроны оружия в Херсонской и Запорожской областях, а также на других освобожденных территориях.

Усиление безопасности

Необходимо усиливать безопасность чиновников, брать под более тщательную охрану. Обучать специалистов, которые участвуют в восстановлении освобожденных территорий.

Особенно это касается бывших украинских чиновников, которые поверили России, приняли гражданство и работают на благо страны.

Силовики тоже должны внимательнее относиться к своей безопасности. Машины пока нужно оставлять на специальных стоянках. Я не удивлюсь, если погибший силовик — командированный, который обеспечивал безопасность вахтовым методом. Им тоже нужно обеспечивать безопасность.

Если они в группе сами работают — это одно, а если произошел взрыв автомобиля — значит, кто-то заложил [бомбу]. Сделать это можно было, только если автомобиль находился в доступном для преступника месте.

А если машина была на территории подразделения, то, соответственно, какая-то крыса завелась именно внутри тех, кто обеспечивает работу силовых подразделений.

В любом случае внимание, внимание и еще раз внимание! Мы столкнулись с очень опасным врагом. Террористическая угроза сохранится на долгие годы.