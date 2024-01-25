25 января 2024, 13:49
«Сожгут даже свой город». Украина перешла все границы в стремлении навредить России
Журналист Борзенко: Украина готова даже сжечь свой город, чтобы обвинить Россию
Крушение самолета Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области еще раз показало, что Украине плевать на своих военнослужащих, ее главная цель — навредить России. Об этом в беседе с «360» порассуждал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.
Он напомнил, что на счету преступного киевского режима уже много убийств. Трагедия в Буче, «страшный» обстрел Луганска в 2014 году, многочисленные обстрелы Донецка… Теперь к числу преступлений прибавился удар по российскому транспортному самолету.
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Наказание неизбежно
«Главный вывод печален: оказалось, что для Киева сбить наш транспортный самолет важнее, чем вернуть своих пленных. Самолет стоит дороже, чем их жизни! Вот что самое ужасное в этой ситуации. <…> Киевский режим может сжечь даже свой город, чтобы только обвинить в этом Москву. Все возможные моральные пределы пройдены. Зеленский постоянно совершает преступления против человечности. Это уже перешло те грани, когда человека можно называть человеком», — подчеркнул Борзенко.
Военный журналист добавил: для того, чтобы ударить по Ил-76, ВСУ должны были заранее подготовиться — перебросить зенитный ракетный комплекс (ЗРК) как можно ближе к границе Белгородской области. Украинские боевики прекрасно знали, что в самолете летят пленные для обмена, и все равно сделали это.
«Наши летчики оказались настоящими героями — они увели горящий падающий самолет от населенного пункта. Но тем вэсэушникам, которые нажимали кнопку своего ЗРК, нужно помнить: если они останутся в живых в ходе СВО, дело будет расследовано, их ждут суд и пожизненное заключение в одной из российских колоний для самых страшных преступников», — предупредил Алексей Борзенко.
Украине нельзя верить
По его мнению, ВСУ пошли на такой шаг в свете отсутствия побед на линии боевого соприкосновения.
«Им нужны псевдопобеды, чтобы оправдать полный провал контрнаступления. Сбитие самолета — демонстрация того, что они еще что-то могут. Им наплевать на жизни своих пленных. <…> Была дана команда уничтожения», — рассудил собеседник «360».
Он также прокомментировал реакцию Украины на случившееся.
Украинская пропаганда — 99,99% лжи. Верить ничему нельзя. Сообщив, что сбили транспортник, они не задумались о том, кто в нем летит. Потом уже информация поступила, и пропаганда подстроилась: когда украинским СМИ стало понятно, что они оплошали, они стали вымарывать свои сообщения, переделывать их. Что только не наврали. <…> Писали, что в самолете якобы перевозили вооружение. Но у нас самолетами вооружение не возится, по крайней мере до Белгорода — все снабжение идет железнодорожным и автомобильным транспортом, так что это версия для дурачков. Дальше они будут обвинять нас, что мы их сбили…
Алексей Борзенко
военный журналист, замглавреда «Литературной России»
Говоря о реакции Запада, Борзенко предположил, что он все «проглотит» и среагирует так, как ему скажут.
«Им совершенно неинтересно. Смотрите, что происходит в Газе: Двадцать пять тысяч мирных людей убиты — мировая общественность среагировала как-то, кроме проведения митингов? Нет, конечно. То же самое было, когда началась Вторая мировая война. Никто не осуждал Гитлера, когда он захватывал Европу. Общественное мнение западных стран подстраивается под текущий момент — им говорят, как нужно реагировать. Запад проглотит, даже не заметит, пройдет мимо», — спрогнозировал журналист.
Он добавил — несмотря на это крушение, Ил-76 войдет в историю как очередное доказательство преступности киевского режима.
Алексей Борзенко отметил, что обмен пленными продолжится, но теперь их будут возить исключительно на автобусах.
Суд
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Самолеты
Запад
Специальная военная операция РФ на Украине
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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