Эксклюзив 03 апреля 2024, 12:19 Согревала всю ночь. Собака спасла потерявшегося в приморском лесу мальчика Мать пятилетнего мальчика из Приморья заявила, что собака спасла его в лесу Freepik

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В Приморье пятилетний мальчик провел ночь в лесу, пока его не нашел инспектор ГИБДД. Благодаря увязавшийся за ним собаке ребенок отделался лишь небольшим переохлаждением. Его мать рассказала «360» о спасении.

Внезапное исчезновение

Семья живет в поселке Хрустальном Кавалеровского района. Сыну пять лет, и у него проблемы со здоровьем — поражение ЦНС и задержка психического развития. Предыдущий месяц мальчик провел в больнице.

Он гулял во дворе при нас, я пришла из садика с дочерью. Потом зашла в дом поменять куртку и положить телефон, в это время он был на улице. Потом я вышла на улицу и увидела, как он вошел в дом, хлопнул дверью. Мать мальчика

Женщина потеряла сына из виду на 10 минут. Когда снова вошла в дом, поняла, что он ушел в лес.

«Спохватились сразу же. Я поняла, что через центральный вход, где у нас ворота и калитка, он выйти не мог, потому что мы бы его заметили. Сразу поняла, что он где-то через сад в лесополосу прошел», — сказала она.

Верный друг

В спасательной операции кроме родственников ребенка и местных жителей принимали участие полицейские, краевая поисково-спасательная служба, волонтеры. Из Кавалерова, Арсеньева и Чугуевки приехали кинологи со служебными собаками.

«След брали, то есть прямо по тропке шли, но ничего не нашли. Это было ночью, а к утру сотрудник ГИБДД, как мне доложили, нашел сына», — рассказала мать.

Прокуратура Приморского края / Telegram СУ СК России по Приморскому краю / Telegram Прокуратура Приморского края / Telegram СУ СК России по Приморскому краю / Telegram

Мальчик ушел, прихватив телефон и собаку. Женщина рассказала, что животное отогревало его и не возвращалось домой, пока ребенка не спасли.

«Слава богу, что она вообще увязалась за ним, так как согревала в течение ночи. Она все время была с ним. Ночью ее не было, вечером, утром. Только когда уже нашли в восьмом часу, она тоже прибежала со всеми сотрудниками», — сказала мать.

Назначили лечение

Ребенка госпитализировали, но в ближайшие дни выпишут. По словам матери, он получил переохлаждение ног. Врачи назначили лечение через капельницу.

То есть все хорошо, состояние хорошее. Он уже активный, счастливый. Было небольшое переохлаждение ног, а так в целом все нормально. Мать мальчика

По информации Следкома, мальчика нашли в лесном массиве.

«Он лежал на земле, рядом с ним была его собака. Собака спасла ему жизнь, так как за несколько часов нахождения в лесу он очень замерз», — сообщили в ведомстве.

По факту исчезновения организовали доследственную проверку, прокуратура Приморья поставила на контроль установление обстоятельств произошедшего и оценку работы органов системы профилактики.