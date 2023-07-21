Эксклюзив 21 июля 2023, 19:31 Собаку-поводыря убило током при входе в троллейбус Новосибирска Жительница Новосибирска лишилась собаки-поводыря из-за удара тока в троллейбусе

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Поездка на работу для жительницы Новосибирска Ирины закончилась смертью собаки-поводыря. Во время входа в троллейбус животное ударило током, что привело к немедленной остановке сердца. Подробности владелица погибшего пса рассказала «360».

Ирина пояснила, что живет на конечной остановке троллейбуса и каждый день в сопровождении пса ездила на работу в больницу, где работает массажистом.

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«Когда мы подошли, то троллейбус уже стоял. Я ему сказала, мол, пошли, он поставил лапы на ступеньку и завизжал. Я поняла, что если там ток, то нужно его выдернуть. Он свалился мешком и перестал шевелиться, а изо рта пошла кровь», — рассказала женщина.

Собеседница добавила, что знала о том, что собаку может ударить током при проезде в троллейбусе. Она пояснила, что ее муж тоже ходит с собакой-проводником и однажды животное разряд ударил прямо в салоне. Но тогда все обошлось только испугом.

Ирину и ее пса стоящие на остановке многие знали. Поэтому молодые продавцы фруктов предложили женщине унести животное в ветеринарную клинику через дорогу. Врач, который осмотрел пса, заявил, что сердце у животного остановилось. Но причины смерти может установить только вскрытие в государственной клинике.

Ветеринары предоставили Ирине машину и водителя, который довез ее до госучреждения.

«Оттуда мне позвонили и сказал, что все подтверждает электротравму, а документы будут на следующей неделе», — заявила она.

По словам собеседницы, пса она получила семь месяцев назад, чтобы передвигаться по городу. Собака-поводырь есть у ее мужа, также ей могут помочь дети, но все это не то.

К транспортной компании Ирина пока не обращалась, но уже пообщалась со следователем, который взял ее показания. Связался с ней и адвокат и предложил свою помощь.

Женщина подчеркнула, что пока находится не в том состоянии, чтобы разбираться в случившемся. Но на следующей неделе после получения документов она обратится к перевозчику.

Региональный главк СК заявил, что начал проверку по факту смерти собаки из-за удара тока в троллейбусе. В ведомстве добавили, что по итогам примут решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.