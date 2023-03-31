Происшествия 31 марта 2023, 21:51 Снежный капкан. Ростовская трасса «Дон» сутки держала в плену сотни машин Метеоролог Синенков: 20 лет назад Москва пережила катаклизм, схожий с ростовским

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Снежный ад запер на ростовской трассе сотни автомобилей. Несмотря на помощь спасателей, некоторые люди до сих пор не могут выбраться из затора, проведя сутки без воды и еды. Власти они обвинили в том, что те не предупредили автомобилистов о пробке на дороге.

Ростовская область объявила ЧС

Чрезвычайную ситуацию объявили в городе Шахты, а также в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах Ростовской области. Сильный ветер и мокрый снег лишили электричества более 35 тысяч жителей.

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Ростовскую федеральную трассу М-4 «Дон» блокировал снегопадом. Автомобили на долгое время встали в многокилометровых пробках. И хотя на расчистку дороги вывели тяжелую технику, движение оставалось по-прежнему затруднено.

Для водителей организовали пункт обогрева. Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей и Общероссийского народного фронта отправили топливо и питьевую воду. Они также обещали помочь в эвакуации семей с детьми.

Помощь пришла нескоро

Несмотря на отчеты о помощи, очевидцы утверждали, что им далеко не сразу пришли на выручку. Татьяне пришлось стоять в пробке по направлению Новошахтинск — Гуково больше 15 часов. В конце концов она с ребенком решила пробираться пешком.

Я крайне возмущена этой ситуацией и отношением к людям! Учитывая, что многие там стоят уже сутки, с детьми и животными. Было такое ощущение, что нас не заинтересованы освобождать из снежного плена, хотя местные власти заявили еще вчера в 20:00, что уже ведутся работы. Татьяна

Татьяна отметила, что только к 11:00 начали расчищать дорожное покрытие. Женщина отдельно поблагодарила всех, кто помогал вытаскивать машины из кюветов и подвозил людей до города.

Ночь в автобусе

Анна рассказала «360», что ехала в автобусе, когда началась метель и движение остановилось. Люди оказались в семи километрах от города. Некоторые пассажиры решились добираться до него пешком, несмотря на сильный снег и порывы ветра, которые буквально валили с ног.

«Мы очень долго сидели и ждали помощь. Сначала поехали пожарные машины и бензовозы, потом снегоочистители, это было около 22:00 часов. Ночью, примерно в 03:00, нас стали спасать», — поделилась она.

Застрявший на обочине снегоотчиститель / Телеканал «360»

По словам Анны, в кюветах было очень много автомобилей, некоторые стояли брошенными на дороге — девушка насчитала полсотни таких машин, в основном фуры. Спасателям приходилось их оттаскивать, чтобы пробиться к автобусу. К тому же техника постоянно застревала в снегу.

«Автобус попал задом на обочину, и его не смогли достать. Рано утром по трассе начали пускать легковые машины, к ним подсадили восьмерых пассажиров — женщин и стариков. Спасибо им огромное, что довезли до города. Когда я уезжала, автобус все так же был на обочине, метель стихла, ездил бензовоз — подвозил солярку», — сказала Анна.

Телеканал «360»

Выручало дорожное единство

Екатерина на своем ВАЗ-2105 ехала в сторону Каменск-Шахтинска. До города оставался 31 километр, когда двигаться дальше стало невозможно. Переобутые в летнюю резину автомобили не могли осилить даже небольшие склоны, покрытые снегом.

«У нас температура до +15 градусов уже доходила, поэтому очень многие были на летней резине. Фуры, особенно тяжелые, не могли въехать. Самые большие заторы были у мостов — Лиховского, на въезде в Каменск-Шахтинск и так далее», — пояснила Екатерина.

Она рассказала, что навигатор показал пробку длиной почти 10 километров. Машина окончательно остановилась в 14:10. И только около 10:00 следующего дня МЧС сообщило, что соседнюю полосу можно использовать в обе стороны.

По словам Екатерины, почти 20 часов снежного плена она перенесла абсолютно спокойно. Люди на трассе помогали всем, кто в этом нуждался: дружно откапывали и выталкивали машины. Женщина подчеркнула, что дорожное единство чувствовалось очень остро.

«Пока ехала, видела 10 или 15 пропилов в разделительных полосах — чтобы машины могли развернуться и ехать по встречной полосе в нужную сторону. В первую очередь выпускали именно легковые машины, большегрузы стояли на обочине», — сказала Екатерина.

Она лично не была свидетелем, что кому-то из людей на трассе стало бы плохо, но видела немало побитых машин — аварии явно имели место. Женщина подчеркнула, что в сложной ситуации нужно не бояться идти просить помощи: никто бы не отказал нуждающимся в тепле или воде.

На меня большое впечатление произвело то, как МЧС и ДПС организовали движение, — настолько четко все было сработано. Я видела серьезную, большую, глобальную работу, которую делали для того, чтобы все перемещения были максимально безопасны. Екатерина

Большегрузам помочь забыли

Юрию повезло меньше: он до сих пор на трассе и провел в фуре уже больше суток. Машина застряла перед Белой Калитвой. Когда попытался выехать, оказалось, что снежные сугробы превратились в ледяные глыбы.

«Там и фуры сидят, и легковые машины. Встречную полосу в сторону Волгограда расчистили, а в сторону Ростова-на-Дону — только начинают работать. Нас пока не выпускают, говорят: пока все в сторону Ростова-на-Дону не разъедутся, прилегающие дороги, которые идут с Каменск-Шахтинска или Волгоград — Белая Калитва, выпускать не будут», — пояснил Юрий.

По его словам, у некоторых водителей уже плохо с топливом, у кого-то нет еды. Пришлось пешком идти километр к магазину на стоянке. Из-за непогоды туда не могли подвезти продукты, а продавщицы всю ночь просидели без света и отопления. Водителям удалось купить только воду и вчерашние пирожки.

Не знаю, почему здесь не организована хотя бы элементарная раздача питания службой МЧС. Вдруг у кого-то нет воды, а тут рядом даже купить ее негде. Мы большегрузы, едем издалека. Но за сутки никто ничего нам не привез, даже не проехали, не спросили. Юрий

Юрий рассказал, как водители бегали и искали шланги, чтобы немного слить солярки для тех, у кого она кончилась, — заправок вокруг нет. Юрий подчеркнул, что трасса Волгоград — Белая Калитва продолжает стоять и помощи никакой нет.

Предупреждений о пробке не было

Алексей выехал из Гуково в 16:00 — вез жену на работу. Через полчаса машина встала в пробку длиной 25 километров. Пережить ночь помогла печка в машине, благо бензина хватало. Только к 04:00 к ним добрались сотрудники МЧС.

«Считаю, что службы, которые нас вызволяли, сработали достаточно грамотно и оперативно. Единственная претензия: почему не было согласованности у различных экстренных служб?» — задался вопросом мужчина.

Он уточнил, что затор начал образовываться примерно в полдень, но никто и не подумал предупредить водителей машин, следовавших в обоих направлениях. Все продолжали выезжать, пока хвосты пробок не оказались на выездах населенных пунктов.

С мужчиной согласилась Елена, которая с 16:00 до сих пор стоит в заторе на трассе Новошахтинск — Гуково. По ее словам, машины не сдвинулись ни на сантиметр, людям никто не помогал. Только во второй половине дня они увидели первую спасательную технику.

Виновны управленцы! Можно как-то поддерживать связь между городами. Если в Гукове уже началась пробка, то почему из Новошахтинска спокойно выезжали машины и никого не предупреждали? Я бы вчера лучше осталась на автовокзале ночевать, чем так, в поле. Елена

Елена также добавила, что в дорожном коллапсе на трассе «Дон» не последнюю роль сыграло и отсутствие специальной техники.

Движение на трассе «Дон» восстановили только к вечеру 31 марта. Машины пустили в оба направления.

Москва побывала на месте Ростовской области

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков заверил «360», что до Москвы и области метель не дойдет. Конечно, снега было много, но сейчас в Ростовской области он уже прекратился, наступило потепление.

Сегодня мы ожидаем там в пределах +5… +7 градусов, в ночь на субботу температура опустится до нуля. Конечно, где-то при такой ситуации вполне возможна гололедица. В выходные дни температура в Ростовской области заметно повысится. Александр Синенков сотрудник центра погоды «Фобос»

По словам метеоролога, в субботу днем там будет около +10…+11, в воскресенье — до +13…+16 градусов. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха останется положительной. Так что инцидент со снежной пургой близок к завершению.

«Такие погодные условия характерны для Ростовского региона в конце марта. В Москве подобное наблюдалось 20 лет назад: 23 марта в столичном регионе целый день шел сильный снег. Притом что 22 и 24 марта погода была солнечная», — рассказал Синенков.

Он уточнил, что 23 марта 2003 года выпало 25 сантиметров осадков за один только день. Проходил холодный атмосферный фронт, причем на севере Ростовской области он замедлил свое движение и долгое время шел интенсивный снегопад в ночные часы.

РИА «Новости»

Погода в Москве и области

Синенков рассказал, что в ближайшие дни в Москве погода будет преимущественно облачной. Предстоящей ночью температура окажется еще близкой к нулю, +1…+3 градуса, по области не исключены заморозки.

«При этом возможны небольшие осадки, преимущественно в центре, на востоке и юго-востоке области. В выходные дни температура заметно повысится: в субботу +7… +9, в воскресенье +8… +10 градусов. Но при этом погода будет облачной, время от времени местами небольшие дожди», — сказал метеоролог.

Однако ветер южный, юго-западный, и это говорит о том, что будет поступать относительно теплый воздух, отметил Синенков. А атмосферное давление вырастет, поскольку циклон будет заполняться. Погода на следующей неделе ожидается примерно такой же.

«В атмосфере над центром европейской части России будет преобладать циклонический тип циркуляции воздушных масс. И хотя контрастных переходов температуры не ожидается, тем не менее погода будет облачной, с небольшими осадками в виде дождя», — сказал метеоролог.

Он добавил, что кое-где не исключен даже мокрый снег, но вероятность этого довольно мала. Днем практически всю неделю температура будет около +10 градусов и выше, а по ночам — в пределах +2… + 4 градусов.