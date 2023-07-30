Происшествия 30 июля 2023, 01:29 Смертельная стихия. Субботний ураган унес жизни семерых россиян МЧС Татарстана: ураган нарушил электроснабжение в 11 населенных пунктах Unsplash

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Стихия накрыла сразу несколько регионов России. Ульяновск, Нижний Новгород, Казань, Республика Марий Эл — все они пострадали от сильного ветра, ливней и града. Поваленные деревья, летающие остановки и оборванные линии электропередач — не самые страшные последствия непогоды. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. «360» собрал главное, что известно о разгуле стихии в России 29 июля.

Нижний Новгород: сотня поваленных деревьев и одна жертва

Сильный ветер и ливень обрушились на Нижний Новгород после обеда 29 июля. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Ураган бушевал около 40 минут и успел повалить 98 деревьев. Также дождь затопил многие улицы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

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«По уточненной информации на 19:40 упало 98 деревьев. Большинство из них убраны, оставшиеся — в работе. Ночью и весь завтрашний день ликвидация последствий ливня и урагана будет продолжена», — написал он.

Telegram-канал мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева Telegram-канал мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева Telegram-канал мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева Telegram-канал мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева Telegram-канал мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева

Из-за упавших деревьев было затруднено движение общественного транспорта, а также повредились линии электропередач.

На одной из остановок у садового товарищества «Дружба» порывом ветром опрокинуло остановку. В это время под ней от дождя прятались три человека. Всех их госпитализировали.

Пресс-служба МЧС

Еще одно ЧП случилось на Горьковском водохранилище. Там во время шторма перевернулась яхта. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, один человек погиб, троих удалось спасти.

Марий Эл: погибли шесть человек

В Республике Марий Эл внезапный ураган унес жизни шестерых людей, трое из которых — дети. Как рассказал в своем Telegram-канале глава региона Юрий Зайцев, все жертвы отдыхали на озерах Таир и Яльчик — в палаточном лагере на диком пляже. Сильным ветром там повалило большое количество деревьев. Некоторые из них упали прямо на палатки с людьми.

«По информации, на данный момент у нас погибли шесть человек, трое из которых — дети. Всего пострадали 22 человека», — написал Зайцев.

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По его словам, сейчас на месте работают все экстренные службы. Дороги уже расчистили. Отдыхающие в лагерях неподалеку дети находятся в полной безопасности, заверил глава региона.

Ульяновск: ветер стал причиной лесного пожара

Еще один регион, который оказался во власти стихии — Ульяновская область. Сильный ветер повалил множество деревьев. Некоторые упали на линии электропередач. Многие населенные пункты региона до сих пор остаются без воды и света.

«Сложная ночь предстоит главам администраций муниципалитетов, энергетикам, пожарным. Ураган нанес серьезной ущерб региону. Каждый час руководители докладывают мне о ликвидации последствий. В Чердаклинском районе шесть населенных пунктов сейчас без электричества. Водоканал восстанавливает водоснабжение в Кротовке и Заволжье. Есть и другие последствия: повреждены кровли жилых домов и административных зданий», — написал в своем Telegram-канале губернатор Алексей Русских.

РИА «Новости»

Кроме этого, ураган в Кузоватовском районе стал причиной серьезного пожара. Сильный ветер перекинул огонь с горящей свалки на два нежилых дома, а затем на территорию леса. Площадь возгорания на данный момент составляет 120 гектаров. На рассвете территорию будут обследовать с помощью беспилотников МЧС.

Татарстан: 12 тысяч человек остались без электричества

Ураган разбушевался в Татарстане после 18:00. Порывы достигали почти 30 метров в секунду. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ветер повалил в республике 38 деревьев. Более трех тысяч частных домов, в которых проживают почти 12 тысяч человек, остались без электричества.

Ветер сносил крыши с остановок, мусорных площадок и жилых домов. О пострадавших не сообщается. К ликвидации последствий привлекли 150 человек, 48 единиц техники и 25 бригад местной энергокомпании.

«По состоянию на 00:45 30 июля нарушения электроснабжения потребителей остаются в 11 населенных пунктах в Лаишевском, Зеленодольском, Высокогорском, Пестречинском муниципальных районах и городе Казани», — отметили в пресс-службе министерства.

Там добавили, что под отключение попали 106 трансформаторных подстанций и четыре социально значимых объекта — три школы и одна котельная.