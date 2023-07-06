Эксклюзив 06 июля 2023, 14:49 «Скину с балкона». Мать пострадавшего в Набережных Челнах подростка раскрыла детали нападения на сына Жительница Набережных Челнов напала на 3 подростков в лифте многоэтажки

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Три подростка из Набережных Челнов пострадали при нападении женщины в многоэтажке. Мать одного из мальчиков Ольга в деталях рассказала «360», что произошло.

Конфликт произошел в одном из домов по 2-й Береговой улице вечером 27 июня. В этом доме живет мать Ольги — бабушка одного из пострадавших.

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Сын собеседницы «360» и ее племянник, приехавший погостить из другого города, гуляли по набережной вместе с другом. Подростки решили зайти к бабушке и не предупредили ее, поскольку обычно та дома.

Однако в тот день женщина уехала на дачу, о чем мальчики не знали. В подъезд они попали без звонка в домофон, поскольку кто-то выходил. Когда компания ждала лифт на первом этаже, зашла жительница дома с коляской.

«Она уже на первом этаже в агрессивной форме начала не просто спрашивать, а требовать, чтобы они пояснили, в какую квартиру едут», — сообщила Ольга.

На видео с камеры наблюдения слышно, что жительница дома обвиняла подростков. Женщина утверждала, что те намусорили в подъезде. Мальчики продолжали общаться с ней на «вы», назвали этаж и номер квартиры.

Затем дети зашли в пассажирский лифт с двумя мужчинами, а жительница дома осталась дожидаться грузового. Ребята приехали на нужный этаж, позвонили в квартиру бабушки и поняли, что ее нет дома.

Ударила бутылкой изо всех сил

Подростки снова вызвали лифт, на этот раз к ним приехал грузовой. Они зашли в кабину, но, по словам Ольги, заговорились и забыли нажать кнопку. Видимо, в этот момент лифт кто-то вызвал, и он поехал наверх. Когда двери открылись, в кабину влетела женщина, ругавшая мальчиков на первом этаже.

«У племянника в руках в этот момент была пустая бутылка из-под лимонада, она вырвала предмет и изо всех сил ударила им по левому плечу. Все сопровождалось нецензурными словами, оскорблениями, унижениями, в том числе и угрозами в адрес детей», — поделилась мать одного из пострадавших.

Дети до последнего обращались к нападавшей на «вы» и спрашивали, что она делает. Ольга отметила, что подростки не оскорбляли жительницу дома, однако та пригрозила разбить им лица бутылкой. По словам собеседницы «360», женщина говорила только нецензурными словами, что подтверждает видео с камеры наблюдения.

«Схватила друга сына за шею, прижала его к стене, после этого нанесла один удар бутылкой по животу и сказала: „Передайте своей бабушке, если еще раз я увижу ее внуков в этом подъезде, мне все равно, я вас скину с балкона“. Дети, конечно, очень испугались, реально ее угрозы восприняли», — пожаловалась мать подростка.

«Оскорбила не только сына, но и мать»

После случившегося мальчики спустились вниз, встретили соседку и спросили у нее, есть ли возможность посмотреть видео с камер. Впоследствии эта женщина прислала записи Ольге, чтобы та могла обратиться в правоохранительные органы.

«Когда сын позвонил мне на сотовый телефон, состояние было шокированное, голос дрожал. Когда домой они пришли, тоже трясло их еще долго», — отметила собеседница «360».

В тот же день семья поехала в правоохранительные органы, чтобы написать заявление. Ольга уточнила, что в этом случае защищает не только сына, но и свою мать.

«Мою маму оскорбляли. Она напоследок ткнула моему племяннику в лицо этой бутылкой, сказав: „Заберите эту бутылку и засуньте в одно место своей бабушке“. Дети до такой степени были в шоке», — сообщила мать пострадавшего.

«Должна быть наказана по закону»

По словам женщины, подростки не только пострадали от физического насилия, но и получили сильное психологическое и моральное воздействие, которое может сказаться в будущем.

Жительница дома сказала, что перепутала мальчиков с другими детьми, мусорящими в подъезде. Однако Ольга заявила, что поступку женщины нет оправдания, поскольку у той не было права устраивать самосуд над несовершеннолетними.

«Порой некоторые люди путают деликатность и воспитанность со слабостью и наглеют еще больше. Порой безнаказанность порождает мысли о вседозволенности. Поэтому я считаю, что указанная женщина должна быть наказана в соответствии с законами Российской Федерации», — подчеркнула собеседница «360».

Мать подростка добавила, что нападавшая извинилась в чате дома. Они еще не встречались, поэтому жительница дома не просила прощения лично.

«Дети у нас воспитанные и с таким столкнулись в первый раз, надеюсь, что в последний», — заключила Ольга.