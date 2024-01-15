Эксклюзив 15 января 2024, 14:24 «Сказали, до Дубая не долетит». Пассажирам Flydubai предлагали рейс из Пулкова в Москву Пассажир отложенного рейса Flydubai рассказал о предложении с перелетом в Москву

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Рейс авиакомпании Flydubai Санкт-Петербург — Дубай отложили на утро 16 января, хотя самолет должен был вылететь еще 14 января в 00:30. В сложившейся ситуации людей больше всего возмутило поведение представителя перевозчика, поделился в беседе с «360» один из пострадавших пассажиров.

Мужчина собирался отдохнуть в Дубае с женой и ребенком. Отпуск планировали заранее, семья копила деньги, приобрела тур, но в итоге все пошло не по плану.

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«Ждем вылета 00:30 14 января. Кого-то отправили в гостиницу, кто-то поехал домой. Назначили повторный вылет на 15-е в 02:30, мы приехали, прождали до 11:00 утра, вылет все время перекладывали, человек было порядка 80, с детьми», — пояснил собеседник «360».

Телеканал «360»

Предложили вариант с пересадкой в Москве

Самые отрицательные эмоции, по его словам, пассажиры получили от общения с представителем авиакомпании Мариной Томсон. Мужчина подчеркнул, что сотрудница дезинформировала людей относительно состояния самолета и готовности рейса.

«Потому что мы параллельно получали информацию от команды — они говорили нам совершенно другое, а она намеренно лукавила. Это регулярный рейс, который осуществляет перелет ежедневно в 00:30, нас могли пересадить на следующий рейс в 00:30 15 января, потому что он был загружен на треть или на половину, но она этого не сделала», — отметил пассажир.

В итоге в понедельник рейс опять отменили по техническим причинам и перенесли на 07:00 16 января. Таким образом, задержка вылета составит уже более 48 часов.

Причем представитель компании нам еще предлагала совершить какой-то короткий перелет до Москвы на этом же самолете, объяснив, что до Дубая он просто не долетит. Так она выразилась, а потом с ним снова что-то будут делать, но мы дружно от такой услуги отказались, потому что все это связано с рисками для жизни. Пассажир рейса Flydubai

Он обратил внимание, что в Пулкове уже начали работать представители прокуратуры. Но что будет с отпуском, теперь совершенно непонятно, добавил собеседник «360», пояснив, что на фоне длительного ожидания и стресса его ребенку стало плохо — у него поднялась температура и пришлось вызывать врача.

«Завтра мы никуда уже не едем, потому что, собственно, это уже невозможно в таком состоянии. У нас был запланирован отдых, через туроператора купили пакет, ничего особенного. Но этой ситуации вообще бы не возникло, если бы представительница перевозчика не вела себя так. Она тянула резину, была совершенно аморфна», — подчеркнул пассажир.

Еду и питание пришлось требовать

Отдельно он отметил, что компания не предоставила своим клиентам воду и питание. Произошло это только тогда, когда люди не просто попросили, а потребовали соблюдать их права.

И только после нашего требования они снизошли до нас и обеспечили это. И люди с посадочными талонами могли получить бутылочку водички и какой-то бутерброд. Но это произошло только после того, как мы уже начали требовать. И конечно, на фоне этого впечатления крайне отрицательные.

Теперь семья рассчитывает на то, что им все-таки компенсируют стоимость тура. Мужчина признался, что это действительно очень неприятно на фоне того, что сейчас подобный отпуск можно позволить нечасто. И вот ты весь год трудишься, а потом получаешь такой удар в спину, добавил он.

«Мы не требуем сверх чего-либо, хотя я четыре раза тратился на такси, плюс ребенок заболевший. Мы создали группу со всеми пассажирами, чтобы общаться. И возможно, большая часть из них захочет подать иск на этого сотрудника за такую работу. Я лично не собираюсь на этом зарабатывать, просто хочу отдохнуть, или пусть мне деньги вернут», — заключил пострадавший пассажир.