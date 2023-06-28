Происшествия 28 июня 2023, 21:10 Сифилис для дошкольников. Вероятность бытового заражения мала, но не исключена Профессор Галлямова заявила, что бытовое заражение сифилисом бывает крайне редко Freepik

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Челябинская сотрудница детского сада оказалась больна сифилисом. Родители боятся, что от женщины могли заразиться дети. Однако медики утверждают, что такая вероятность ничтожно мала. Однако полностью ее исключить можно только после анализов.

Вспышка сифилиса в детсду

Сотрудница одного из детских садов Челябинска оказалась больна сифилисом. Это выяснили в ходе планового медицинского осмотра. Руководство сада не стало сообщать родителям дошкольников о случившемся, но них попросили подписать согласие на анализы.

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Также родителям порекомендовали «на всякий случай» дать детям антибиотик «Азитромицин», но причину таких рекомендаций назвать отказались. Только под нажимом возмущенных мам в детсаду признались, что произошло.

Есть подозрения, что один из детей все-таки заразился. Сейчас в ситуации разбирается Следственный комитет. Согласно Уголовному кодексу РФ, человек, знавший о своей венерической болезни и заразивший несовершеннолетнего, может быть осужден на срок до двух лет лишения свободы или оштрафован на 300 тысяч рублей.

Лист согласия на анализы, которы раздали в детском саду Челябинска / «ВКонтакте»

Древняя болезнь человечества

Сифилис — одна из древнейших венерических болезней. Его тропической формой, фрамбезией, люди страдали еще четыре тысячи лет назад. К концу XV века болезнь стала социально значимой. Впрочем, она остается такой и сегодня.

Возбудителем сифилиса выступает бактериальная инфекция — бледная трепонема. Врачи отличают четыре периода заболевания: инкубационный, который длится около трех-четырех недель, а также первичный, вторичный и третичный.

Последствиями сифилиса могут стать тяжелые осложнения с поражением нервной и сердечно-сосудистой систем, а также внутренних органов. Но при своевременной диагностике и современном лечении человек гарантированно выздоравливает.

Несколько лет назад сифилис вошел в перечень из девяти опасных заболеваний, которые стали активно распространяться в последнее десятилетие. Специалисты считают, что это связано с профилактикой ВИЧ, в то время как предохранению от других болезней, передающихся половым путем, внимание уделять почти перестали.

Бледная трепонема / Викимедиа

Вероятность заражения ничтожно мала

Доктор медицинских наук, дерматовенеролог Юлия Галлямова рассказала «360», что при первичном сифилисе действительно есть вероятность бытового заражения окружающих. В этой стадии болезни появляются шанкры (язвы), в которых много клеток возбудителя болезни.

«Например, если шанкр был у женщины на руке, она могла вести ребенка куда-то и он так мог заразиться. Но я вам хочу сказать, что это достаточно редкий случай, таких историй очень мало», — сказала дерматовенеролог.

Больной сифилисом по версии Альбрехта Дюрера, 1496 год; лечение больных со вторичным сифилисом в средневековье, 1522 год / Викимедиа

Галлямова рассказала, что обычно в учебниках и на лекциях студентам приводится такая история бытового заражения: шанкр появился у гусара на спине, так как на ней он катал больную сифилисом куртизанку в публичном доме.

Словом, вероятность бытового заражения есть, но даже при первичном сифилисе она ничтожно мала, особенно учитывая, что женщина наверняка им заразилась половым путем. При второй стадии болезни, когда шанкр уже заживает и врзбудитель уходит внутрь организма, в кровь, это ничтожная вероятность становится еще более ничтожной. Юлия Галлямова

Но поскольку речь идет все-таки об заразном инфекционном заболевании, больную нужно было сразу же изолировать. Галлямова добавила, что все работники детских садов и медучреждений проходят скрининг-контроль на наличие инфекций.

«Теоретически почти все венерические могут передаваться бытовым путем, если будут использоваться, например, общие мочалки, общие мокрые влажные полотенца, которые еще не успели высохнуть», — пояснила дерматовенеролог.

Она отметила, при таких условиях можно передать болезнь бытовым путем даже своим близким, однако такие случаи достаточно редки и чаще всего касались асоциальных семей, которые не соблюдают нормы гигиены.