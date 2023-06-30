Эксклюзив 30 июня 2023, 14:18 «Шок и гнев». Знакомая опекунши погибшего в Екатеринбурге мальчика рассказала о семье Знакомая опекунши погибшего в Екатеринбурге мальчика: семья казалась нормальной

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Шестилетнего в Екатеринбурге искали три дня после известия о том, что мальчик пропал. Тело ребенка нашли в сумке, лежащей в гараже в Чкаловском районе города, — в трех минутах ходьбы от дома. Мальчик был мертв несколько месяцев. Опекунше ребенка предъявили обвинение в убийстве, эпизодах истязания и мошенничестве. Дававшая показания в суде знакомая опекунши Анастасия рассказала в беседе с «360», что семья женщины, на первый взгляд, казалась абсолютно нормальной.

«Ее родной сын ходит в одну группе детского сада с моим сыном. <…> Ничего плохого не было замечено, визуально было все нормально, нормальная семья. А по факту — вот что вышло», — заявила женщина, еле сдерживая слезы.

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Родного сына опекунши Анастасия охарактеризовала как опрятного и хорошего мальчика. Он вел себя очень спокойно, добавила она.

Опекуншу найденного мертвым шестилетнего мальчика доставили в суд. По словам собеседницы телеканала, у женщины совершенно пустые глаза и отсутствующее выражение лица. Никаких вопросов не задавала.

«Безэмоциональна. В глазах — ничего», — поделилась Анастасия.

По словам женщины, скорее всего мерой пресечения опекунши будет арест.

Шок и гнев

Анастасия рассказала, что увидела в соцсетях опекунши публикацию о пропаже и сразу же ей написала — предложила помощь. Женщина ей сказала, что похожего ребенка видели в парке, она вместе с семьей поехала туда. Анастасия подвезла опекуншу. По ее словам, в машине так горько плакала.

«Все переживали, все надеялись на лучшее. Мы искали, очень долго искали — три дня. Не спали, практически не ели. Когда утром объявили, что его нашли погибшим, был шок, гнев, все эти негативные эмоции», — сообщила она.

Жительницу Екатеринбурга, которой сейчас 34 года, назначили опекуном мальчика в августе 2019 года. Следователи считают, что когда ребенок умер, она «умышленно из корысти» решила не сообщать об этом правоохранителям и в органы опеки, чтобы не потерять деньги — она получала пособие, когда мальчик уже был мертв. Женщина работает преподавательница частной школы, писал RT, она — многодетная мать.

Опекунша погибшего мальчика врала его биологическому отцу, что с ребенком все в порядке, и даже отправляла его фотографии — по-видимому, старые.

Ранее предположили, что опекунша издевалась над ребенком. По их словам, мальчика жестоко наказывали за то, что он брал без разрешения еду.