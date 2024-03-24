Происшествия 24 марта 2024, 01:01 «Шли именно убивать». Главное о теракте в подмосковном Crocus City Hall Очевидцы рассказали о событиях в Crocus City Hall

Читать 360tv в

Чудовищная трагедия в Crocus City Hall — новая незаживающая рана России. Наряду с Бесланом, «Норд-Остом», Благовещенском и Волгодонском. История страшного горя и невероятных людских поступков, а также вся главная информация о случившемся — в материале «360».

1 Теракт в Crocus City Hall: хронология событий Хроника трагедии в Crocus City Hall Первые сообщения о стрельбе в зале Crocus City Hall появились в СМИ в пятницу, 22 марта, после 20:00. В концертном зале шло выступление группы «Пикник», когда среди зрителей появились люди в камуфляже с оружием и открыли огонь. Под огнем нападавших зрители устремились ко всем возможным выходам из здания. Известно, что на оба концерта группы «Пикник», которые были запланированы на 22 и 23 марта, были проданы все билеты, а максимальная вместимость зала Crocus City Hall — более шести тысяч человек. В половине девятого вечера СМИ сообщили, что в концертном зале начался пожар, люди продолжали выбегать из Crocus City Hall, часть из них оказалась отрезана огнем и сильным задымлением. Примерно в это же время на место событий выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, он объявил о создании оперштаба, к Crocus City Hall прибывало большое количество городских служб, для тушения возгорания направили сразу несколько пожарных вертолетов. Областной Минздрав послал к месту трагедии более 30 областных и 20 московских бригад скорой помощи. К 21:00 вся крыша зала была охвачена огнем. Областные силы МЧС сумели вывести с цокольного этажа здания около сотни человек, на месте начали работы спецслужбы. Непрерывную работу по спасению жизней пострадавших продолжали медики. Как сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, среди них были и дети, за их состоянием непрерывно следят специалисты. В это же время транспортные системы усилили меры безопасности: в московских аэропортах, в поездах, на столичных вокзалах, в метро Москвы. Жителей столицы и Московской области попросили с пониманием относиться к дополнительным досмотрам личных вещей. К 22:00 Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела о теракте в связи с событиями в Crocus City Hall. В Москве и других регионах начали отменять различные массовые мероприятия, также ограничили по времени работу столичных заведений. Вузы начали переводить субботние занятия в удаленный режим, чтобы обезопасить студентов и преподавателей: об этом сообщили в РУДН, МАИ и других университетах и институтах. В это же время кровля развлекательного центра начала рушиться, на место теракта отправили дополнительные силы — медиков, пожарных и спасателей, а также силовиков. В «Крокусе» работали спецподразделения «Росгвардии». Несмотря на пожар, спецназ полностью «отработал» подземный паркинг, первый этаж и часть второго этажа. Вместе с пожарными выводили раненых, выносили трупы. Александр Хинштейн депутат Госдумы Теракт в Москве: что предприняли власти Примерно в первом часу ночи подмосковный Минздрав опубликовал список из 145 пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Российские правительственные ведомства оказывали всю возможную поддержку — в первую очередь, пострадавшим после нападения. Одним из первых на место теракта приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Все необходимые распоряжения в помощь подмосковным властям также сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмем на себя организацию похорон погибших. Сергей Собянин мэр Москвы На месте также работали прокурор Московской области Сергей Забатурин, глава МВД Владимир Колокольцев и председатель Следкома Александр Бастрыкин. Министр здравоохранения Михаил Мурашко и зампредседателя правительства России Татьяна Голикова координировали оказание помощи пострадавшим в Федеральном центре медицины катастроф. Теракт в Crocus City Hall: последствия, жертвы, пострадавшие Открытое горение на территории концертного зала удалось ликвидировать только к вечеру 23 марта. В результате сильнейшего пожара кровля обвалилась полностью, зал выгорел, огонь был такой силы, что искорежил металлические конструкции. Под завалами до сих пор находятся тела погибших — как от пулевых ранений, так и от отравления угарным газом. Как сообщил губернатор Подмосковья, сегодня вечером в стене здания Crocus City Hall сделают технологический проем с западной стороны, чтобы облегчить работы по разбору завалов в эпицентре пожара, где обстановка самая сложная. Мы понимаем, что под завалами могут быть погибшие. Нам нужно провести это мероприятие в течение ночи. Завтрашний день должен быть финальным, будет завершена поисковая операция, она может продлиться какое-то время. Андрей Воробьев губернатор Московской области На момент написания этого текста спасательная операция в Crocus City Hall завершена, поисковая операция продолжается. Известно о 133 погибших, 50 людей удалось идентифицировать. Врачи в областных и московских больницах продолжают борьбу за жизнь 107 пострадавших, включая троих детей. Шестнадцать человек, в том числе один ребенок, сейчас в крайне тяжелом состоянии.

2 Теракт в Crocus City Hall: что рассказали очевидцы Как спасались очевидцы По словам свидетелей трагедии, напавшие на зрителей в концертном зале вели огонь в упор по людям, постоянно двигаясь по залу. «Забежали в камуфляже, я видел двух. Стреляли в упор. Потом стенка загорелась. Мы в это время бежали к запасному выходу. Выбежали. Жену ранили в ногу», — поделился один из присутствовавших в зале в беседе с «360». Одна из выбравшихся из «Крокуса» рассказала, что возгорание намеренно спровоцировали террористы. «Опять стали стрелять. И как раз вот коктейль Молотова бросили, подожгли концертный зал, и мы убежали. Мы бежали далеко. <…> Это жутко, и, слава богу, что мы живы. <…> Все очень печально. <…> Очень много злых людей», — поделилась она. Большое внимание привлек подвиг мужчины, который обезвредил одного из террористов, отобрав у него оружие, вдвоем с другим свидетелем трагедии он сумел «вырубить» нападавшего и очистить тем самым проход из концертного зала для большого числа людей — возможно, для сотен. Мужчину представят к госнаграде. Одна из посетительниц Crocus City Hall оказалась в списке погибших, так как в зале остались ее сумка и паспорт рядом с телом одной из жертв теракта. Однако ей удалось спастись. «Я была в том углу, в котором на видео мужчина расстреливает людей. Когда расстрелял тех, кто был впереди, он задел стекло, по-видимому. Оно обрушилось, и меня какой-то мужчина просто дернул за куртку со словами: „Бежим!“ Таким образом я спаслась. Муж был наверху с друзьями, они тоже смогли выбраться как-то», — рассказала женщина «360». Другим героем трагического дня стал 15-летний сотрудник Crocus City Hall по имени Ислам, который подрабатывал в гардеробе концертного зала и сумел в критической ситуации не только сохранить спокойствие и соблюсти инструкции, но и благодаря этому благополучно вывести из зала более сотни человек. «Да, люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Я тоже на самом деле хотел бы сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и сзади них шел, чтобы убедиться, чтобы сзади меня никого не было», — рассказал Ислам «360». Другой участник трагических событий, Александр, рассказал «360», как помог выбраться не только своей семье, но и замешкавшимся в панике детям, чьих родителей по разным причинам не оказалось рядом. «Я больше за детей переживал. У нас дома один остался восьмилетний сын. Тут еще дети, я когда их выводил из-под стрельбы, спиной закрывал детей. Не знаю почему, возможно, на автомате. Мне было не страшно. Я должен был это сделать. Я не мог детей оставить под огнем», — признался он. В зрительном зале Crocus City Hall оказался актер Сергей Светлаков. Он назвал произошедшее ужасом и выразил соболезнования родным погибших в теракте. Также на концерте «Пикника» был депутат Госдумы Айдар Метшин, по его словам, люди искали выход из концертного зала, но сильной паники, которая спровоцировала бы давку, не было. Как помогали спасать жизни пострадавших от теракта Многие люди, узнав о страшном событии, сами прибыли на помощь к Crocus City Hall. Некоторые довозили выбегавших из здания на своих машинах, к ночи у места трагедии начали работать волонтеры. «Яндекс Такси» сделали бесплатными для пассажиров все поездки из района «Крокус Сити Холл». Все ранее оплаченные из района теракта поездки компания «Яндекс» обязалась возместить. Сразу несколько крупных российских банков выступили с инициативами финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших. Сбер, Совкомбанк и Хоумбанк пообещали урегулировать кредиты пострадавших и погибших при теракте. Команды банков «Тинькофф», Альфа-Банк и ВТБ заявили, что спишут задолженности по кредитам пострадавших. С самого утра у пунктов сдачи крови в Москве и Подмосковье начали образовываться огромные очереди. Многие решились на донорство впервые, не в силах оставаться в стороне, когда банки крови часто расходовались для поддержания раненых при теракте. Теракт в Crocus City Hall. Страна в трауре Также по всей стране стихийно стали появляться мемориалы жертвам теракта в Подмосковье. Главным местом в России, куда сейчас приносят цветы, свечи и детские игрушки, стал сам комплекс Crocus City Hall. Память погибших почтили в Санкт-Петербурге, Уфе, Белгороде, Мариуполе, Ростове, а также в подмосковных городах: Бронницы, Балашиха, Королев, Серебряные Пруды, Электросталь. Многие населенные пункты организовали свои мемориалы.

3 Обращение президента Владимира Путина по поводу теракта в Crocus City Hall Президент Владимир Путин 23 марта обратился к россиянам в связи с терактом в Подмосковье. Он объявил 24 марта общенациональным днем траура, выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. По словам президента, во всех регионах страны ввели дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. «Главное сейчас — не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление», — подчеркнул Путин. Российский лидер добавил, что страна столкнулась не просто с тщательно, цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей. Он подчеркнул, что бандиты «шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей». Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял. Повторю: мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Владимир Путин презиент России Российский президент подчеркнул: открывшие огонь по людям террористы и их пособники задержаны, непосредственные убийцы пытались прорваться через Брянскую область на территорию Украины, где им был подготовлен отход. «Террористов, убийц, нелюдей, у которых нет и не может быть национальности, ждет одна незавидная участь — возмездие и забвение. Будущего у них нет», — подчеркнул Путин. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас. Владимир Путин

4 Виновники трагедии. Кого задержали после теракта в Crocus City Hall? По делу о теракте в Crocus City Hall задержали 11 человек, четверо из них — те, кто стрелял по зрителям в концертном зале и поджигал его. Подозреваемых вычислили по машине. Автомобиль Renault Symbol не доехал до границы с Украиной ста километров по территории Брянской области. По дороге его попытались остановить полицейские, когда водитель не подчинился, по машине открыли огонь, в результате она перевернулась, всех выбежавших мужчин удалось задержать. До задержания подозреваемые успели выбросить из автомобиля оружие. В операции участвовали бойцы «Ахмата», а также представители спецслужб Белоруссии. Один из задержанных оказался ранен, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова допросили прямо в реанимации. Он заявил, что визу получил в аэропорту. Другой задержанный рассказал на допросе, что приехал в Россию из Турции в начале марта, до этого с подельниками знаком не был. Также мужчина рассказал, что завербовал его человек, представившийся «помощником проповедника», чьи «уроки» он слушал в интернете. Оружие подозреваемые достали из указанных схронов, всю информацию о здании они получали от кураторов. Допрошенный заявил, что за убийство «любых людей» на концерте ему заплатят полмиллиона рублей. Global Look Press Другой задержанный через переводчика на допросе пояснил, что при помощи Telegram познакомился с человеком по имени Абдулла, он предложил ему работу. Автомобиль, на котором пытались сбежать подозреваемые, купили, по его словам, «для работы» — в сервисе такси. По данным СМИ, всех четверых подозреваемых могли уже этапировать в Москву, в здание Следственного комитета России. Ближе к вечеру 23 марта к Следкому подъехал автозак.

5 Сочувствие и соболезнования. Как в мире отреагировали на новости о теракте в Crocus City Hall За рубежом российские посольства стали местами стихийных мемориалов погибшим в теракте в Crocus City Hall. Люди приносили цветы к воротам диппредставительств России в Сербии, Молдавии, Эстонии, Соединенных Штатах, Норвегии, Великобритании, Израиле, Китае и в других странах. Мировые лидеры выразили России свою поддержку после трагедии и напомнили о важности борьбы с международным терроризмом. Члены Совета Безопасности решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске. из заявления Совбеза ООН Слова сочувствия, поддержки и однозначное осуждение террористов продолжают поступать в Россию от зарубежных стран. Лига арабских государств, движение ХАМАС, Уругвай, Никарагуа, Аргентина, Новая Зеландия, Иордания и Пакистан выразили соболезнования в связи с трагедией. Телеграммы президенту России отправили также король Бахрейна, лидеры Палестины, Узбекистана, Мали, Сербии, Кубы. Высказались президенты Киргизии, Венесуэлы, Боливии, республики Сербской. Одними из первых на новости о теракте среагировали в Вашингтоне, поспешив заявить, что о готовящемся нападении в США ничего не знают, однако украинского следа в случившемся спецслужбы США не видят. В начале марта именно США опубликовали призыв соотечественникам покинуть Россию из-за угрозы теракта. По информации источников в спецслужбах, в тогдашних предупреждениях Штатов о возможной атаке не было никакой конкретики. Напротив, одним из последних, после долгого молчания, высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он «решительно осудил» теракт. Солидарны с семьями погибших, пострадавшими и российским народом. Эммануэль Макрон президент Франции Не стали осуждать террористов, напавших на россиян, в Литве. Глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис после теракта в Московской области призвал «не терять фокус». Власти Латвии запретили людям возлагать цветы и свечи к воротам российского посольства: людей оттуда прогоняет полиция. Жители страны в ответ устроили стихийный мемориал прямо вокруг дерева напротив дипмиссии России.