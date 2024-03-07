Эксклюзив 07 марта 2024, 10:49 Школьник вернулся со сборов военно-спортивного центра в Новосибирске с разбитой головой Прокуратура проверит данные об избиении ребенка в военном центре в Новосибирске

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В Новосибирске после посещения сборов в военно-спортивном центре Альфа 10-летний ребенок вернулся с разбитой головой. Мать школьника заявила, что ребенка били палкой за невыполнение приказов. Однако старший прапорщик в отставке Данил Шарган рассказал «360», что ребенок травмировался сам.

Версия матери

В одном из пабликов «ВКонтакте» опубликовали обращение жительницы Новосибирска. Женщина рассказала про травму 10-летнего сына. Она отметила, что воспитывает ребенка одна. В школе у мальчика были проблемы с дисциплиной. Поэтому ей посоветовались отдать сына в военно-спортивный центр на Вокзальной магистрали, где проводит тренировки Данил.

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«Я почитала отзывы, пообщалась с родителями детей, которые водят сыновей туда, и они все в восторге. Я отдала сына с уверенностью, что все будет хорошо, вырабатывается дисциплина и плюс спорт, военные навыки», — указала она.

Женщина отметила, что в будущем собиралась отдать ребенка в военное училище. Она отправила ребенка в центр 13 февраля. А 4 марта детей отправили в полевой выход с отработкой навыков.

После всего я забрала сына из штаба с разбитой головой. Он рассказал, что все дни прапорщик за невыполнение приказов бил его палкой по голове при всей группе. Мать пострадавшего ребенка

Она указала, что не ожидала такой жестокости к детям. По ее словам, прапорщик ответил ей, что мальчик ударился о бревно, когда тащил его. Теперь ребенка обследуют врачи. Женщина написала заявление в полицию.

Также в публикации она прикрепила фото сына, на которых видно синяки под глазами, ушиб на голове и руке.

Ребенок пытался «откосить» от занятий

Данил Шарган рассказал «360», что проводит обучение по начальной военной подготовке на репетиторской основе уже пять лет именно в Новосибирске. До этого с 2006 года занимался в Томске в ВПК «Русь». У мужчины у самого пятеро детей.

Сразу поясняю, что у меня шашлычок не покушаешь на полевых выходах, как в других ВПК, и танцам и пению я не учу. <…> У меня все согласно распорядка дня: УФЗ, сами готовят дрова, завтрак сами и тренировки. Данил Шарган старший прапорщик в отставке

Перед обучением детей их родителей оповещают о распорядке дня. Женщина, по его словам, решила придать огласке и оклеветать его. Когда она привела ребенка в центр на занятия, мать призналась, что воспитывает его одна. Она же рассказала, что однажды ее сын проиграл в игру на телефоне 100 тысяч рублей.

«Когда она за это решила его отшлепать, он встал и сказал: „Не имеешь права!“», — указал прапорщик.

Шарган назвал мальчика нормальным, но избалованным и слабым физически. Однако если дальше с ним работать, можно «сделать из него человека».

«Синяк на голове я увидел только под конец полевого, есть фото в статье, где они тащат бревно (он сзади уперся руками), с которого у него соскользнули руки и он врезался в него головой», — подчеркнул Данил.

Фото, которые женщина прикрепила в посте, сделаны уже из дома. По словам прапорщика, ничего подобного не было, когда мать забрала мальчика.

Прапорщик предположил, что синяк с головы сошел на лицо или ребенка ударили уже после того, как тот покинул центр.

Когда она его забирала, синяков на лице не было! Синяки на руках могли появиться в момент, когда они работали или занимались, а так же когда его переносили на палатке, ударить могли случайно учебным автоматом ММГ. Если бы я хотел его ударить, то мой армейский и бойцовский опыт позволяет бить больно и точно и не оставлять следов. От меня он ушел без синяков под глазами со счастливой мамой. Данил Шарган

Он добавил, что в центре мальчик делал все, чтобы «откосить» от занятий. Ребенок, по его словам, истерил, притворялся упавшим в обморок и спящим и врал, что где-то что-то болит. В ответ на это мать мальчика отметила, что ее сын также ведет себя дома.

Мужчина добавил, что за свою репутацию не переживает.

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска начала проверку по данному факту. Специалисты дадут оценку работе детского центра и самого тренера.