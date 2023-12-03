Эксклюзив 03 декабря 2023, 13:50 Сгорают путевки в Таиланд. Пассажиры «Азимута» застряли в аэропорту Уфы Пассажиры «Азута» более 10 часов провели в аэропорту Уфы из-за задержки рейса

Читать 360tv в

Пассажиры авиакомпании «Азимут» застряли в аэропорту Уфы. Люди не могут вылететь в Красноярск более 10 часов. Подробности в беседе с «360» рассказал один из пассажиров по имени Владимир.

Мужчина рассказал, что прибыл в воздушную гавань около 04:00 утра (06:00 по московскому времени), так как вылет в Красноярск запланировали на 06:10 (08:10 по московскому времени). Затем люди должны были отправиться по путевкам в Таиланд. Борт в Уфе до сих пор не подготовили к отправке, и все это время люди находятся в аэропорту.

Реклама

«Должен был быть вылет в 06:10, нам его перенесли на полчаса, потом еще на полчаса, потом еще на полчаса, потом на 20 минут, потом на час. И вот так вот переносили, переносили. Никто ничего не говорил. Задержка рейса, задержка рейса», — пожаловался Владимир.

Телеканал «360»

Потом пассажиров отвели в столовую, накормили и вернули обратно в аэропорт. Люди до сих пор ждут вылета, подчеркнул мужчина.

Никто ничего не говорит. Сначала говорили, что задержка рейса из-за того, что в Красноярске плохая погода, что самолеты не летают. Начали звонить в Красноярск, в аэропорт. Там сказали, что «ничего, у нас все нормально, самолеты прилетают и улетают, все хорошо». Владимир

Отпуск отменяется

Представитель «Азимута» заявил пассажирам, что у него никакой информации нет, после чего вообще перестал выходить к людям. Позже стало известно, что пассажиров хотят разместить в отеле. По словам Владимира, рейс вовсе собирались отменить, начался скандал.

«Сейчас вроде как говорят, что самолета вообще не будет, и нас хотят разместить в отеле. В итоге наши путевки сгорают. И соответственно, в отпуск мы не поедем. <…> Никто, соответственно, деньги нам не возмещает. Единственное, подать в суд на компанию, и там ждать уже дальнейших каких-то действий», — отметил мужчина.

Он добавил, что пассажирам удалось добиться того, чтобы им нашли самолет. Владимир также рассказал, что еще один рейс «Азимута» Уфа — Магнитогорск тоже задержали. Однако борт все же вылетел, хотя пассажиры также в течение длительного времени находились в аэропорту.