Происшествия 07 мая 2023, 19:24 Лесные пожары охватывают регион за регионом. Виноваты могут быть шашлыки Эксперт МЧС Бойко: люди часто небрежно относятся к правилам пожарной безопасности Пресс-служба МЧС

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В последние дни поступает все больше информации о природных пожарах, особенно тяжелая ситуация сложилась на Урале, в Сибири. Во многом виновата сухая погода, но также напрашивается связь с открытием сезона шашлыков. Что же на самом деле провоцирует возгорания?

Ситуация критическая

Мощные пожары охватили Свердловскую область. К сегодняшнему утру площадь лесных пожаров в регионе превысила 33 тысячи гектаров. В одном из СНТ огонь уничтожил десятки участков, из села Первомайское эвакуировали 400 человек. Несколько населенных пунктов оказались в огненной ловушке, все в дыму, людям нечем дышать. В городе Асбест огонь повредил ЛЭП, запитывающую местную насосную станцию, в результате люди лишились воды.

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В тушении пожаров пришлось задействовать около 500 единиц спецтехники, вертолеты МЧС и Минобороны, самолеты Ил-76 и Бе-200. Но даже они не справляются со стихией.

Пресс-служба МЧС

Губернатор Евгений Куйвашев попросил глав муниципалитетов и жителей региона организовать волонтерские отряды, чтобы помочь спасателям, и запросил федеральную помощь: дополнительные самолеты МЧС, вертолеты Минобороны, Росгвардии и Авиалесоохраны.

Он отметил, что ситуация с пожарами в регионе «критическая» и спасатели не могут сами справиться со всеми очагами — «их слишком много».

Сложная ситуация и в Тюменской области, где с сегодняшнего дня ввели режим ЧС из-за пожаров. Города накрыл дым, жителей некоторых населенных пунктов эвакуируют. К 12:00 в регионе действовало девять лесных пожаров на общей площади более 800 гектаров.

В тушении задействовали все силы и средства МЧС, к работам привлекли дополнительно людей и технику из других регионов.

Также, по данным ТАСС, из-за угрозы пожаров эвакуируют жителей трех деревень Курганской области.

Тем временем в Омской области ландшафтный пожар перекинулся на населенный пункт, в деревне Шкуново сгорели три жилых дома и девять построек

пресс-служба прокуратуры Омской области

Продолжается пожар в национальном парке «Зигальга» в Челябинской области. Огонь к сегодняшнему утру затронул 1024 гектара территории.

В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области из-за пожара закрыли два туристических маршрута.

Природная небрежность

Власти Свердловской области отметили, что ситуацию усугубляет погода: сначала малоснежная зима, потом аномально жаркая и сухая весна и сильный ветер. В Тюменской области, где новые очаги ландшафтных, лесных пожаров фиксируют сейчас ежедневно, ситуация тоже усугубляется жарой и ветром — его шквалистые порывы ветра распространяют огонь буквально за считанные секунды на сотни метров, заметил в обращении к жителям губернатор Александр Моор.

«На территории региона в последние дни складывается очень напряженная обстановка, связанная с пожарами. В большинстве случаев причиной возгорания по-прежнему является человеческий фактор. Где-то это неосторожное обращение с огнем, разведение костров, люди жарят шашлыки, сжигают траву у себя на участках», — подчеркнул Моор.

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Он попросил население не ходить в лес, не выезжать на пикники, не жечь костры.

Эксперт по пожарной безопасности ГУ МЧС по Московской области Виталий Бойко подтвердил «360», что часто природные пожары разгораются именно по вине людей. Он подчеркнул, что следует повышать культуру пожарной безопасности среди населения, которая пока «очень слаба», и признал, что люди часто игнорируют правила безопасности.

Выходят законодательные документы о том, что идет пожароопасный сезон. Просто граждане, к сожалению, пренебрегают этим. Есть запрет жечь траву, человек думает: меня это коснется авось, — и попадает в неприятную ситуацию. Это должна быть в большей степени ответственность граждан Виталий Бойко эксперт по пожарной безопасности ГУ МЧС по Московской области

На беспечность жителей жалуются представители тюменского ТОС. По их словам, в регионе закрыли все мангальные зоны, но люди все равно массово приезжают и жарят шашлыки — и нередко грубят тем, кто пытается их остановить.

А ведь именно лесные пожары крайне сложно тушить: огонь охватывает большие площади, быстро переходит с дерева на дерево. Особенно трудно приходится, если поднимается ветер.

«Не всегда можно справиться усилиями пожарной охраны: это тяжелый ранг пожара. Если горит кустарник, тушить еще сложнее, особенно сверху, — вода фактически не доходит до земли. Я знаю, что МЧС предпринимает все усилия в данной области, но когда сильный ветер, с возгоранием такого рода очень тяжело справиться», — резюмировал Бойко.

Примечательно, что своей безответственностью люди вредят сами себе, ведь огонь может перекинуться и на населенные пункты. Остается надеяться, что здравый смысл все-таки победит желание поесть шашлыка.