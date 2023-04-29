Эксклюзив 29 апреля 2023, 15:23 Севастополь горит, Севастополь спокоен. Как приговорить беспилотники Писатель Беседин: забавно читать украинскую фантастику о пожаре на нефтебазе в Севастополе Telegram

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Нефтебаза в Севастополе загорелась утром 29 апреля. Предварительной причиной назвали атаку двух украинских беспилотников. На объекте вспыхнул крупный пожар. На Украине тут же наплодили фейки о «пробках» на Крымском мосту: мол, все бросились спасаться. Как на самом деле восприняли случившееся в городе — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — его прямая речь

Меня постоянно спрашивают о родном Севастополе. Как там, что там? И в той же столице город-герой Севастополь, действительно, воспринимают как прифронтовую зону. Как там было в симпатичной песне? «Когда так близко зона риска…»

Но в самом Севастополе все воспринимается совсем иначе. Взгляд из Севастополя совсем другой. Как говорил Карлсон: «Спокойствие, только спокойствие…» Люди в Севастополе относятся к украинским атакам стоически.

Так было, когда беспилотник ударил по штабу Черноморского флота. Или когда черти совершили теракт на Крымском мосту. Конечно, мелькали в Севастополе и те, кто пытался ошарашить, поддать и поддеть конспирологией, но в целом мы, севастопольцы, спокойны.

И это не наша заслуга — просто так распорядилась история. Я видел это не раз, когда горожане рассудительно и мужественно выполняли задачу.

И вот сегодня — а я не в городе-герое нынче — мой день начался с того, что меня закидали видео и сообщениями. В Севастополе горят нефтяные цистерны. Пылают в Гагаринском районе между, как сказали бы местные, Казачкой и Камышами.

Там нечто вроде порта. И действительно, там расположились пузатые цистерны. Вот по ним и ударили. Любопытно, что еще прошлым летом метили в ту же цель, но тогда украинские беспилотники удалось сбить. Сейчас, как видим, нет.

Однако то, что цистерны атаковали именно БПЛА, на данный момент лишь основная версия. Да, она, видимо, очень близка к истине. Другой вопрос, что не все местные из тех же Камышей и Казачки слышали взрывы, хлопки. Тогда что это было? Поджог?

Если БПЛА, что наиболее вероятно, то удар, скорее всего, нанесен с черноморской акватории. А следовательно, снова вопрос: нужна ли нам зерновая сделка?

Теперь о реакции на события. Забавно читать украинскую ненаучную фантастику о том, как на Крымском мосту выстроились пробки. Мол, вот они, последствия удара по цистернам. Угу, и люди пакуют вещи, и бегут, и спасаются. Во влажных украинских фантазиях.

Но есть ли реальный итог? Да. И он любопытен: пятеро моих севастопольских знакомых сегодня, после цистерн, решили записаться на курсы тактической медицины. Что правильно. Давно пора.

Меж тем вопрос: что все-таки делать с атаками беспилотников? Ведь очевидно, что они будут лишь усиливаться и учащаться. Это, к сожалению, такое гадкое свойство нового мира. Терпеть, конечно, придется, но делать-то еще что?

Мне видится, что крайне важно соответствующим образом оборудовать крыши, обучать не только военных, но и гражданских для борьбы с беспилотниками.

Ведь наша безопасность — это наша задача. То, что мы все можем сделать для победы. Пусть это будут дружины, добровольцы. Назовите как хотите, не суть. Наблюдение с крыш и группы с антидроновыми ружьями для начала — чем не вариант? Это будет славная охота!