Эксклюзив 12 сентября 2023, 10:19 «Серьезные проблемы». Названа возможная версия аварийной посадки Airbus в поле Эксперт Романов: вряд ли у севшего в поле Airbus вытекла гидравлика Пресс-служба МЧС

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Пилот самолета «Уральских авиалиний», экстренно приземлившегося в поле в Новосибирской области, заявил перед посадкой о потере гидравлики. Редко когда сразу три гидравлические системы летательного аппарата отказывают одновременно, поэтому важно выявить истинную причину аварийной посадки. На это «360» указал экс-командир самолета, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

Telegram-канал «112» опубликовал расшифровку разговора пилота А320 Airbus, в котором тот заявил, что «гидравлика вытекла полностью». В результате самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел в поле под Новосибирском.

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«Потеря гидравлики. <…> Принимаем решение на Новосибирск», — указал пилот.

Версия утечки гидравлики

Бывший командир воздушного судна Александр Романов объяснил «360», что у самолета есть всего три независимые гидравлические системы. Поэтому отказ одной из них практически не влияет на сам полет. Он указал, что гидравлика отвечает за многие функции самолета, поэтому ее можно сравнить с кровью в теле человека.

«Если произошел отказ всех гидравлических систем, то это уже серьезно. Здесь надо разбираться, потому что бывают информационные вбросы и по радиосвязи. Полностью вытечь могла одна гидравлическая система. Но чтобы одновременно вытекли все три — маловероятно», — подчеркнул специалист по безопасности полетов.

Проблемы с техобслуживанием

Романов указал, что подобные ситуации редко происходят при нормальном ведении хозяйства в компании.

«Самолеты — очень дорогостоящая техника. Поэтому нужно вкладывать много денег, чтобы они исправно летали, и менять все вовремя, проводить техническое обслуживание. Но с этим будет разбираться Следственный комитет. Тогда и вскроется, что и когда меняли (в самолете — прим. ред.)», — сказал он.

По не подтвержденным пока данным, у экстренно севшего самолета загорелся двигатель. Романов отметил, что такие ситуации не связаны с гидравликой. Причиной возгорания могли стать проблемы с топливной системой.

«Возможно, если двигатель выключился, то была нехватка авиационного керосина», — отметил специалист по безопасности полетов.

Экстренная посадка

Утром 12 сентября Airbus А320 «Уральских авиалиний» выполнял рейс Сочи — Омск. Воздушное судно не смогло сесть в пункте назначения, пилот подал сигнал тревоги. Позже выяснилось, что самолет приземлился в поле Убринского района Новосибирской области. На борту лайнера были 167 человек, 23 из которых — дети.

Во время экстренной посадки фюзеляж воздушного судна не повредился, поэтому пассажиры и экипаж смогли выбраться на землю с помощью надувных трапов. Пострадавших нет, однако пяти пассажирам потребовалась медпомощь.

Людей отправили в пункт временного размещения, видео из которого уже появилось в Сети. Также в интернет попали и кадры самого воздушного судна после посадки в поле.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. Кроме того, Росавиация создала комиссию после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний». На место ЧП направились эксперты.