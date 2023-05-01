Происшествия 01 мая 2023, 18:15 Серьезное преступление и суровое наказание. Что будет людям, устроившим диверсии в Ленобласти и Брянске Адвокат Ульяненко: диверсии грозят виновникам многолетними сроками, вплоть до пожизненного РИА «Новости»

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Сегодня в Брянской области неизвестные попытались подорвать железную дорогу, в результате локомотив сошел с рельсов. А ночью в Ленинградской области подорвали опору ЛЭП. Оба происшествия можно расценить как диверсию. Как выяснил «360», уголовное наказание за такое преступление довольно сурово, вплоть до пожизненного.

Преступления

В Сусанинском поселении Гатчинского района Ленинградской области подорвали опору линии электропередачи около полуночи. На другой опоре нашли взрывное устройство с электронным управлением. Позже СМИ сообщили, что на месте подрыва обнаружили еще три подобных устройства. Электроснабжение населенных пунктов не нарушилось, Ленинградская АЭС работает в штатном режиме. По факту происшествия возбудили уголовное дело о диверсии.

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Грузовой локомотив, перевозивший пиломатериалы и нефтепродукты, сошел с рельсов в Брянской области сегодня утром. На 136-м километре железной дороги Брянск — Унеча сработало взрывное устройство. Местные жители сообщили о двух взрывах. Никто не пострадал.

Известно, что состав поезда сформировали на Белорусской железной дороге. Всего в нем было 78 вагонов, с рельсов при взрыве сошли восемь.

Движение составов на участке железной дороги приостановили. Могут задержаться два пассажирских поезда: № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва. Железнодорожное сообщение пообещали восстановить к утру. О возбуждении уголовного дела пока не сообщается, но, как пояснил «360» адвокат Виталий Ульяненко, в этом случае речь также идет о диверсии.

Закладка взрывного устройства, в результате которого произошел взрыв и сошел с рельсов локомотив грузового состава с вагонами, как и подрыв опоры ЛЭП, — не что иное как диверсия. Полагаю, что следственные органы должны возбудить уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств: 281 и 222.1 УК РФ соответственно. Виталий Ульяненко адвокат

Наказание

В последнее время о диверсиях, к сожалению, приходится слышать все чаще. При этом и наказание для диверсантов ужесточилось. Президент России Владимир Путин еще в декабре подписал закон об уголовной ответственности за диверсии вплоть до пожизненного лишения свободы. Поправки внесли в УК и УПК РФ. Теперь наказания предусматриваются не только за саму диверсию, но и за обучение и содействие диверсиям, финансирование и пропаганду таких преступлений и пособничество в них.

Самый мягкий срок по статье 281 УК РФ (диверсия) — от 10 до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено за взрыв, поджог и другие действия, направленных на повреждение или разрушение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств или средств связи, объектов жизнеобеспечения населения «в целях подрыва экономической безопасности или обороноспособности Российской Федерации».

РИА «Новости»

Как отметил юрист, если преступление совершила организованная группа либо оно повлекло причинение значительного имущественного ущерба, санкция составит уже от 12 до 20 лет. А если речь идет об умышленном причинении смерти человеку, виновник может получить от 15 до 20 лет или даже пожизненный срок. По какой именно части статьи возбудили дело после подрыва опоры ЛЭП, не уточняется, но известно, что пострадавших нет.

Что касается второй статьи — о незаконном обороте взрывных устройств, — за противозаконное приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет. При обстоятельствах отягчающего характера могут назначить и до 20 лет.

В общем, виновники легко не отделаются.