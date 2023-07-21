Эксклюзив 21 июля 2023, 00:45 «Секундное дело». Ротвейлер набросился на четырехлетнего мальчика в Дзержинском Источник «360»: ротвейлер напал на четырехлетнего мальчика в Дзержинском Pxhere

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Ротвейлер набросился на четырехлетнего мальчика на берегу Большого Дзержинского карьера в Подмосковье. Врачи диагностировали у ребенка рану верхней трети правого предплечья, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил источник «360» в экстренных службах. Хозяйка пса рассказала, что переживает из-за случившегося. Собака, по ее словам, никогда ранее не вела себя агрессивно.

Нападение

Как сообщил источник «360», нападение произошло 5 июля. Ребенок со своей матерью отдыхал на берегу Большого Дзержинского карьера. Там же были и другие отдыхающие с собакой породы ротвейлер.

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В какой-то момент животное напало на ребенка, укусив за правую руку. Сейчас в истории разбираются правоохранители. Проверяются хозяева собаки. Как отметил источник, животное привито.

Секундное дело

Владелица пса рассказала «360», что собака была на коротком поводке. В момент атаки ее держал муж женщины.

«Муж ее держал на коротком поводке, даже метра нет — короткий железный поводок — и она просто набросилась. Я сидела спиной и сам инцидент не видела, потому что это секундное дело было», — вспомнила женщина.

После нападения к ребенку сразу подбежала его мать и они ушли в сторону спасателей, рассказала женщина. Там уже вызвали скорую.

РИА «Новости»

После происшествия собеседница «360» осталась с собакой, а ее муж пошел к ребенку и врачам. Следом приехали полицейские. Они поговорили с мужчиной, потом сотрудник подошел к собаке, чтобы ее сфотографировать.

Женщина отметила, что они интересовались самочувствием ребенка, и сначала им сказали, что мальчик в больнице.

«Где-то через полчаса, позвонила представительница [ребенка] и сказала, чтобы мирно закрыть это дело, нужно скинуть на карту 50 тысяч [рублей]», — поделилась женщина.

Почему именно такая сумма потерпевшая сторона не объяснила.

Никогда не была агрессивной

Хозяйка собаки отметила, что они с мужем очень сожалеют о произошедшем. На пляж они специально пришли пораньше и сели поодаль от людей, но место быстро заполнилось другими отдыхающими.

Pxhere

«Конечно [мы раскаиваемся]. <…> Мы когда пошли туда в 10:15 утра, людей мало было. <…> Мы сели с краю <…> и вот эта семья сзади нас сели, метрах в трех. <…> Нам дальше некуда было уже идти, там дорога», — вспомнила собеседница «360».

Она добавила, что вся ситуация до сих пор не выходит у нее из головы. Собака, по словам женщины, никогда агрессивной не была, не рычала на детей, не набрасывалась.

«Это не человек, которого можно спросить, почему он так сделал, это животное. Она села дальше и сидит, будто ничего не было. Это не было специально, не было никакой команды», — рассказала женщина.

Она добавила, что не представляет, почему собака могла наброситься на мальчика.