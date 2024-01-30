Эксклюзив 30 января 2024, 18:32 Самые сложные трое суток. Как подмосковные врачи помогают ребенку с перерубленным пальцем Главврач МОДКТОБ Григорьев объяснил правила помощи, если ребенку оторвало палец РИА «Новости»

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Специалисты сделали все возможное, чтобы помочь девочке, которой случайно перерубило палец коляской на прогулке в поселке ВНИИССОК. Сейчас она находится в Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице. О том, как нужно поступать в ситуации, когда ребенок получил подобную тяжелую травму, в беседе с «360» объяснил главврач МОДКТОБ, главный внештатный детский специалист и травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.

Что делать сразу после травмы

По словам специалиста, после того как произошло такое ЧП, важно в первую очередь позаботиться о той части, которая повреждена, и остановить кровотечение. Как минимум следует перевязать рану, наложить какую-то повязку.

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Отчлененную часть пальца ни в коем случае нельзя класть в снег или на лед, подчеркнул Григорьев. Поступать нужно следующим образом: этот сегмент необходимо завернуть в чистую ткань, лучше всего, если это будет стерильная салфетка, а затем положить в полиэтиленовый пакет, который после этого поместить в еще один, наполненный водой со льдом или снегом.

Помещать фрагмент сразу в снег или лед ни в коем случае нельзя без воды, потому что это будет холодовая травма, повреждение холодом сосудов, нервов и тканей пальца. Если оторванный палец держать в снегу, его будет очень сложно восстановить, возобновить в нем нормальное кровообращение. Александр Григорьев травматолог-ортопед

Эксперт отметил, что если действовать правильно и использовать описанный двухпакетный или трехпакетный метод (в последнем случае обернутый тканью палец нужно положить в ткань, затем в пакет, после — в пакет с водой, а потом — в пакет со льдом), то при нормальной температуре — от 4 градусов или чуть больше — у хирургов будет от восьми до 12 часов, чтобы реимплантировать отчленный палец.

«Важно, что мы сейчас говорим о доврачебной помощи. Чтобы палец не клали в снег, не мыли под водой, а вот как нашли — закрыли чистой, по возможности стерильной тканью, убираем в пакет, а затем во второй пакет с водой и льдом. В этом случае возможности у нас как хирургов по реимплантации будут максимальными», — указал Григорьев.

Что происходит после операции

Врач обратил внимание, что задача медиков не просто в том, чтобы пришить палец. Требуется восстановить кровообращение. Сами по себе сосуды не восстановятся, и микрохирургия становится обязательной составляющей.

Нужно восстановить как минимум одну артерию или две вены. Это важно, чтобы кровоток сохранялся. Восстановить артерию у детей довольно несложно, а вот с восстановлением вены обстоит так: чем больше времени прошло с момента повреждения, тем ее сложнее восстановить. И вена, конечно, является нашей основной проблемой для дальнейшей жизнеспособности пальца. Александр Григорьев

После операции наступает самый сложный период. Длится он трое суток, когда есть риск образования тромбов и палец может не выжить. В течение этого времени врачи проводят специализированные мероприятия, направленные на улучшение кровотока, реологических свойств крови, чтобы избежать тромбообразования.

«Это специализированная терапия гепарином, препаратами, которые уменьшают отек, улучшают заживление, иногда применяем и гирудотерапию, чтобы максимально улучшить кровоток в поврежденном фрагменте», — добавил собеседник «360».

Палец будет как здоровый?

Специалистам нужно восстановить и нерв, чтобы у пальца была чувствительность, указал Григорьев. Еще один момент связан с необходимостью синтезировать палец, потому что кость при отчленении тоже повреждается — это как минимум перелом.

Поэтому врачи производят фиксацию поврежденного сегмента к основной части, используют для этого, как правило, спицу.

«Если все прошло удачно, этот самый тяжелый трехсуточный период миновал, то палец будет функционировать как здоровый», — заключил Григорьев.