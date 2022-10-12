Задержанные ФСБ террористы попали в Россию через Эстонию: подробности | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 19:27 Поделиться Telegram

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Viber Русофобия убивает. Эстония помогла двум террористам пробраться в Россию Латвийский журналист Авва заявил, что русофобы должны страдать Фото РИА «Новости»

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Федеральная служба безопасности задержала двух украинских диверсантов, которые готовили теракты в России. Оба подрывника попали в страну через границу с Эстонией. Русофобия Прибалтики давно известна, и она не собирается брать паузу, тем более что остается без наказания.

ФСБ задержала украинских террористов

Сотрудники ФСБ предотвратили сразу два теракта и задержали преступников. Оба оказались подданными Украины. Примечательно, что террористы прибыли в Россию через Эстонию — страну, где давно царят русофобские настроения и где безнаказанно скрылись подозреваемые в убийстве Дарьи Дугиной.

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Один из диверсантов, 55-летний мужчина, планировал взрыв в Брянске. Разыскав в лесу тайник, который заранее сделали украинские спецслужбы, он достал необходимые компоненты. Дома на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты соорудил бомбу мощностью три килограмма в тротиловом эквиваленте.

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Второй преступник — 50-летний агент Службы безопасности Украины — собирался устроить теракт в Подмосковье с помощью переносного зенитного ракетного комплекса «Игла». Его в разобранном виде удалось провезти через границу в тайнике автомобиля. Следователи проверяют причастность украинца к другим преступлениям.

Найти диверсантов непросто

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов в разговоре с «360» пояснил, что выявлять и пресекать деятельность диверсантов всегда было сложно. В первую очередь это, конечно, оперативная работа, с помощью которой поступают сведения о подозрительных людях.

«Важно своевременно получать информацию о лицах, которые планируют теракты и ищут пособников для их совершения. Используются технические возможности ФСБ: прослушка телефонных переговоров и других средств связи. Разумеется, видеонаблюдение за людьми, которые могут предоставлять представлять оперативный интерес», — рассказал Игнатов.

Он добавил, что такая работа требует серьезной организации, затрат сил и средств оперативников. Одно неловкое движение может сорвать всю комбинацию. Поэтому силовики, которым удалось задержать террористов, отработали умело и грамотно.

«Обычные люди должны понимать, что мы сейчас живем в условиях террористической опасности. Нужно соблюдать бдительность и сразу сообщать ФСБ либо в полицию о любых странных незнакомцах или подозрительной деятельности», — напомнил Игнатов.

На границе России тщательно проверяют тех, кто прибывает из недружественных стран. Сведения обо всех пересекающих кордон идут в оперативное управление департамента по борьбе с терроризмом ФСБ и МВД. Однако зарубежные спецслужбы используют «не засвеченные» кадры: пожилых людей под видом туристов, женщин, объяснил собеседник «360».

«Они не привлекают внимания, а сделают свою работу лучше молодых, которые не имеют опыта. Яркий тому пример — убийство Дарьи Дугиной. Ее вероятная убийца — вроде бы миловидная женщина с ребенком. Поэтому ни в коем случае расслабляться сейчас нельзя», — подчеркнул Игнатов.

По его мнению, стоило бы полностью перекрыть границы с недружественными государствами, в частности Литвой, Латвией, Эстонией, Польшей, Чехией, Румынией. С этими странами могут быть тесно связаны украинские спецслужбы, что означает реальную террористическую угрозу.

Русофобы должны ответить за свою ненависть

Латвийский журналист и видеоблогер Вадим Авва рассказал, что желание властей Эстонии дать России статус «государства-террориста» не что иное, как продолжение политики русофобии. Скорее всего, следом за Прибалтикой такое же решение примет Словакия — ее министр обороны Ярослав Надь приветствовал теракт на Крымском мосту.

«Это такая сволочная коричневая русофобская масса, которая варится в своей безнаказанности. Сегодня крупнейший латышский портал дал большой материал „Как устранить президента России Владимира Путина“. Текст вышел вслед за заявлением бывшего советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который назвал его „законной военной целью“», — сказал Авва.

Пока не начнут физически страдать русофобы, их бизнес и активы, ничего не изменится, уверен журналист. Таких людей ничто другое не заставит одуматься, поскольку ненависть к русским у них стала своеобразной отдушиной: пришел, «погавкал» на что-то великое, самоутвердился, добавил журналист.

При этом те, кто придерживается русофобской политики, не отказываются пользоваться благами, предоставляемые Россией: к примеру, поставки газа в Прибалтику продолжаются, напомнил Авва. Та же Латвия на 100% зависит от российских энергоносителей. Даже тот газ, приходит из Скандинавии, — из России, просто переупакован несколько раз и поэтому существенно дороже.

Русских нужно спасать из Прибалтики

Авва отметил, что сегодня порядка 600 тысяч (раньше было около 900 тысяч) русских людей находятся в положении заложников фашистских прибалтийских режимов. Им некуда идти, если Москва разорвет с властями их стран дипломатические отношения. Однако прибалтийские политики явно этого добиваются.

«Когда министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствует теракт на Крымском мосту — это не то, что за гранью, этого человека хочется выпороть на площади. И когда ему вторят другие прибалтийские депутаты, представители латвийского сейма, кто-то из литовских политиков, хочется поступить с ними так же», — признался журналист.

Нынешняя реальность в Прибалтике, по его словам, напоминает 20–30-е годы прошлого века. Именно в то время в Латвии белогвардейцы при попустительстве местных спецслужб убили дипломатического курьера Народного комиссариата иностранных дел СССР Теодора Нетте.

Единственная верная тактика — эвакуация русского населения. У них самих выбор минимальный. Если они выйдут на открытый протест, их уничтожат экономически, физически, политически, посадят в тюрьму, отберут имущество. Для этого в Прибалтике созданы все механизмы. Вадим Авва Латвийский журналист и видеоблогер

В ином случае переделают детей: русское образование ликвидировано, русская община лишилась любого инструмента собственной идентичности. Ведь наступление на менталитет, как правило, начинается именно с языка. А произошло это при попустительстве Европы, подчеркнул журналист.

Но эвакуация русских задерживается.

«Сильного прогресса, к сожалению, незаметно. Решение обещали принять ранней осенью этого года, но, видимо, руки пока не дошли, и вот мы уже в середине октября. Пока люди выезжают как могут, преодолевая преграды. Хотелось бы, чтобы их было максимально мало. Но этого нет», — подытожил собеседник «360».

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