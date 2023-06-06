Эксклюзив 06 июня 2023, 19:13 Россию попытались обвинить в подрыве Каховской ГЭС, но что-то пошло не так «Голос Мордора»: западные журналисты бросились отмазывать Украину от ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Каховская ГЭС оказалась разрушена утром 6 июня. Последует ли после случившегося какая-то реакция Запада на очередное военное преступление Украины? Свой взгляд на происходящее специально для Telegram-канала «360» представил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Со взрывом плотины Каховской ГЭС что-то пошло не так. Вернее, с попыткой обвинить в этом Россию. А раз Россию обвинять не получается, то надо сделать так, чтобы и Украина оказалась невиновной. И к этой «информационной спецоперации» уже подключили «тяжелую артиллерию». Например такую, как… агентство Bellingcat*.

Например, «расследователь» Арик Толер уже заявил: «Я далеко не инженер, но, может, плотину разрушила матушка-природа, а не украинцы или русские?»

А журналисты The Washington Post и Financial Times Эван Хилл и Кристофер Миллер заметили, что плотина и ранее была сильно повреждена.

К отмазыванию украинцев подключился и основатель печально известной конторы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев-Карпук**, который тоже считает, что конструкция рухнула под напором воды. И ведь этот напор был.

Буквально накануне Украина начала сбрасывать воду из водохранилищ выше по течению Днепра, чтобы наполнить Каховское водохранилище как можно сильнее.

И если даже предположить, что плотину никто не взрывал, то зачем надо было подвергать ее повышенной нагрузке, учитывая аварийное состояние?

Ну, и самый простой вопрос: а откуда же взялись эти повреждения? Ответ прост — из-за украинских обстрелов, происходивших ранее.

Даже если сейчас прорыв произошел не в результате взрыва, то все равно вина за произошедшее полностью лежит на украинской стороне. Впрочем, обстрел, скорее всего, был.

И еще один вопрос в том, а заметит ли это преступление Украины Запад? Россию обвинить смогли быстро, а что потом? Будут делать вид, что ничего не произошло, лишь бы не обвинять Украину в тяжком военном преступлении?

* Bellingcat — признано иноагентом.

**Против Руслана Левиева (настоящая фамилия — Карпук) возбуждено дело о дискредитации ВС России.