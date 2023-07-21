Происшествия 21 июля 2023, 01:03 💉Россиянка расплатилась жизнью за красивые ягодицы. Почему косметологические процедуры на дому смертельно опасны? Профессор Галлямова: россиянка умерла на домашней операции от анафилактического шока РИА «Новости»

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В Дагестане мечтавшая об увеличении ягодиц 22-летняя девушка умерла в операционном кресле в квартире своей знакомой после обезболивающего укола. Аллергическая реакция и анафилактический шок на подобные инъекции — далеко не редкость. Не зря врачи постоянно предупреждают об опасности косметологических процедур на дому: в клиниках у медиков всегда есть все необходимое, чтобы спасти пациента.

Жертва красоты

О гибели 22-летней женщины во время косметологической процедуры в одном из домов Махачкалы сообщила пресс-служба республиканского главка СК. В ведомстве отметили, что пострадавшая умерла на месте после введения обезболивающего препарата.

Следователи начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося. Окончательную причину смерти молодой женщины установит судебно-медицинская экспертиза. По итогам мероприятий следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

СУ СУ по Республике Дагестан

По данным Telegram-канала «112», погибшая хотела увеличить ягодицы и пошла самым простым путем: обратилась к своей знакомой, которая проводила косметологические услуги на дому.

По словам авторов, специалист заявила следователям, что спрашивала у клиентки, нет ли у нее аллергии на обезболивающие препараты. Но девушка заверила, что постоянно пользовалась кожными анестетиками у ее коллег.

Шоковая анестезия

Аллергическая реакция на любые анестетики, да и вообще все инъекционные препараты могут вызвать аллергию. Об этом «360» заявила профессор кафедры дерматовенерологии Российской медицинской академия последипломного образования Юлия Галлямова.

Она подчеркнула, что вне зависимости от того, инвазивная процедура или нет проводить ее в домашних условиях строго запрещается, потому что аллергическая реакция может привести к анафилактическому шоку.

«В этом случае я могу только предположить, что причиной смерти являлся именно он», — заявила она.

Профессор добавила, что такую реакцию может вызвать любой препарат, даже если его вводили ранее. Предугадать анафилактический шок невозможно, а спасти пациента очень сложно.

«Это реанимационное мероприятие, которое требует немедленного введения гормональных препаратов, адреналина и так далее. Все медицинские учреждения оснащены специальными аптечками на такой случай», — добавила Галлямова.

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Она добавила, что увеличением ягодиц путем введения рассасывающихся имплантатов — это прежде всего работа пластического хирурга, но никак не косметолога. А проводить операцию в домашних условиях невозможно.

Опасность домашней медицины

Проведение косметологических и любых других медицинских процедур дома недопустимы категорически. Есть специальные нормы, где можно проводить операции, и квартира под них не подходит, отметила в беседе с «360» главный врач клиники косметологии и подологии «Монако» Лидия Гаевская.

Она отметила, что обеспечить медицинскую стерильность процедурного кабинета в жилом помещении нельзя.

«В домах есть пыль, мебель и обои, где она скапливается, даже животные. Все это обработать невозможно. Все медицинские кабинеты соответствуют требованиям СанПиНа. Помещение должно легко дезинфицироваться. Внутри есть даже специальные обеззараживатели воздуха, а уборка производится при помощи дезрастворов», — рассказала Гаевская.

Она добавила, что косметологи не могут оказывать на дому услуги даже по выщипыванию бровей, не говоря уже о более серьезных процедурах. С собой врач может проводить манипуляции, потому что берет на себя ответственность, но принимать пациентов и ставить ему уколы категорически запрещено.