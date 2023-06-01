01 июня 2023, 12:50
Россиянам рассказали, угрожают ли украинские дроны российским пляжам
Профессор Разов: в России занимаются упреждением возможных атак дронов
После недавней атаки украинских дронов на Москву президент Владимир Путин отметил, что системы ПВО сработали штатно, но еще есть что совершенствовать. Капитан первого ранга, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян и профессор Павел Разов на стриме «360» рассказали Аксинье Гурьяновой, существует ли опасность следующей атаки и можно ли ее упредить.
Ераносян отметил, что боевики могут перепрошивать дроны.
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«Они могут покупать дроны гражданского назначения и наделять их боеприпасами. Диверсанты завербованные могут в Севастополе в каком-нибудь ангаре собрать что-то из гражданского дрона, например, мусоросборщик наделить боеприпасом и, грубо говоря, пустить его на пляж», — подчеркнул он.
Однако, по словам Павла Разова, сейчас все делается для предупреждения таких происшествий.
«Про упреждение: ответственно заявляю, что это делается», — констатировал он.
Разов добавил, что конфликт приобретает совершенно иной характер — боевые действия «стали технологичными».
«Насыщение электроникой, искусственным интеллектом, боеприпасами, оружием сейчас приобрело просто квазихарактер», — указал он.
Беспилотники
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