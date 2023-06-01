Эксклюзив 01 июня 2023, 12:50 Россиянам рассказали, угрожают ли украинские дроны российским пляжам Профессор Разов: в России занимаются упреждением возможных атак дронов

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После недавней атаки украинских дронов на Москву президент Владимир Путин отметил, что системы ПВО сработали штатно, но еще есть что совершенствовать. Капитан первого ранга, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян и профессор Павел Разов на стриме «360» рассказали Аксинье Гурьяновой, существует ли опасность следующей атаки и можно ли ее упредить.

Ераносян отметил, что боевики могут перепрошивать дроны.

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«Они могут покупать дроны гражданского назначения и наделять их боеприпасами. Диверсанты завербованные могут в Севастополе в каком-нибудь ангаре собрать что-то из гражданского дрона, например, мусоросборщик наделить боеприпасом и, грубо говоря, пустить его на пляж», — подчеркнул он.

Однако, по словам Павла Разова, сейчас все делается для предупреждения таких происшествий.

«Про упреждение: ответственно заявляю, что это делается», — констатировал он.

Разов добавил, что конфликт приобретает совершенно иной характер — боевые действия «стали технологичными».

«Насыщение электроникой, искусственным интеллектом, боеприпасами, оружием сейчас приобрело просто квазихарактер», — указал он.