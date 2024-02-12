Происшествия 12 февраля 2024, 15:28 Самолеты, вертолеты и родина на продажу. Росавиация оказалась в центре скандала Генерал-майор ФСБ Михайлов назвал продажу самолетов за рубеж предательством Викимедиа

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Правоохранительные органы выявили незаконные сделки, связанные с продажей российских самолетов и вертолетов: с начала СВО почти шесть десятков бортов, вопреки указам президента, продали неизвестно куда и кому. ФСБ проверяет нескольких чиновников Росавиации на предмет халатности и превышения полномочий. Однако многие считают, что речь идет о чистой воды предательстве родины.

Российские самолеты распродавали за границу

Сотрудники Росавиации с февраля 2022 года незаконно продали за рубеж 59 гражданских воздушных судов, причем восемь из них — в недружественные страны. После сделки как минимум три вертолета Ми-8 задействовали в боевых действиях на стороне ВСУ.

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Кроме того, были проданы самолеты Ил-76, имеющие стратегическое значение во время вооруженных конфликтов. Эти суда летают на довольно большие расстояния, их достаточно быстро можно переоборудовать для транспортировки военной техники и боеприпасов, а также солдат.

После продажи за границу Ил-76 уже совершали полеты, причем с выключенными ответчиками. Это позволило скрывать информацию о маршрутах и сохранять невидимость для отслеживающих сервисов вроде FlightRadar24.

Следователи ищут виновных

ФСБ возбудила два уголовных дела о халатности и превышении должностных полномочий. По данным правоохранительных органов, сотрудники Федерального агентства воздушного транспорта прямо нарушили указы президента России и постановления правительства, а также давали недостоверную информацию о том, где именно за рубежом находятся проданные самолеты и вертолеты.

Следователи провели обыски в центральном офисе Росавиации в Москве. Они забрали документы из кабинетов исполняющей обязанности начальника Управления инспекции по безопасности полетов Кристины Бывалиной и замначальника отдела государственной регистрации гражданских воздушных судов, прав и сделок с ними Петра Козырева.

Помимо упомянутых чиновников, под подозрением оказался бывший заместитель Бывалиной — Анна Жильцова. Ее уволили в июне 2023 года, по некоторым данным, причиной мог быть антивоенный плакат на рабочем месте и негативное отношение к спецоперации на Украине.

Также у следствия есть вопросы к Александру Нерадько, который возглавлял Росавиацию как раз в период незаконной продажи летательных аппаратов. В сентябре 2023 года его отправили в отставку — не исключено, что она может быть связана именно с незаконными сделками.

Виноваты непрофессионалы

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов пояснил «360», что главная причина скандала с незаконной продажей самолетов и вертолетов — отсутствие квалифицированных кадров в системе гражданской авиации. Должности, по его мнению, даются по родству и кумовству.

В авиации должны работать профессионалы! Люди, специально подготовленные для того, чтобы трудиться в единственной отрасли, работающей в отрыве от земли. Проведите эксперимент: спросите людей, руководящих нашей авиацией, формулу подъемной силы крыла, благодаря которой самолет не падает камнем вниз. Большинство не скажет. Олег Смирнов

Однако такие «эффективные» менеджеры легко торговали государственной собственностью. Скорее всего, они даже не понимали, что творят, руководствуясь только одним стремлением: набить деньгами личный карман, заявил эксперт.

«Общественность с негодованием отнеслась к этому делу, потому что к авиации россияне, да и люди всего мира, относятся с особым интересом. Почему? Потому что они пользуются авиацией! И не хотят, чтобы там работали какие-то дворники или юристы, которые управляют отраслью, не имея о ней ни малейшего представления», — подчеркнул Смирнов.

Собеседник «360» призвал отдать должное отличной работе спецслужб, обнаруживших в федеральном агентстве нарушения. Теперь необходимы меры против тех, кто помогал противникам России ради личной выгоды.

Ил-76МД-M с усиленными конструкциями планера и шасси. Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda / Global Look Press

Предательство страны

Генерал-майор ФСБ в запасе бывший разведчик Александр Михайлов отметил, что вопрос незаконной продажи самолетов и вертолетов еще стоит. Ведь Росавиация имела право распоряжаться собственностью, а покупатель попросту мог не поставить продавца в известность, куда именно пойдут воздушные суда.

Но с учетом общего дефицита авиационной техники, с учетом того, что сейчас у нас большое количество самолетов выходит строя и остро нужны машины-доноры, то, конечно, подобного рода акт можно рассматривать как предательство своей страны. Александр Михайлов

Экс-разведчик добавил, что систематически проезжает мимо аэродромов и лично видит, сколько самолетов стоит на земле в ожидании ремонта либо разборки. Отдавать в таких условиях работоспособную авиационную технику — за гранью не только права, но и здравого смысла.