Происшествия 27 апреля 2023, 19:28 Режим ЧС ввели на территории Кургана и Кетовского муниципального округа из-за пожаров Губернатор Вадим Шумков ввел режим ЧС в Кургане и Кетовском МО из-за пожаров Публичное достояние

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим ЧС на территории Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля из-за крупных пожаров. Об этом написала заместитель главы региона и руководитель его аппарата Оксана Куташи в Telegram-канале.

«На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства», — отметила замгубернатора Курганской области.

Куташи сообщила, что правительство региона, областное МЧС и администрации Кургана и Кетовского округа совместно прилагают максимум усилий для устранения пожаров.

Для людей создали пункты временного размещения. Шумков запросил дополнительную помощь в тушении огня у главы МЧС Александра Куренкова и у руководителя Рослесхоза Ивана Советникова.

К месту пожара в деревне Логоушке вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Туда же направились аэромобильные группировки от Тюменской и Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС, написала заместитель губернатора Курганской области.

Куташи призвала местных жителей сохранять спокойствие и четко следовать инструкциям от сотрудников спасательных служб, в том числе эвакуироваться, если есть необходимость. Для этого администрации муниципалитетов предоставили автобусы. Заместитель губернатора эмоционально призвала людей ничего не поджигать.

Превентивную эвакуацию жителей начали в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, а также СНТ «Изумрудный» города Кургана, написал Telegram-канал «Курганская область официально». В местных пабликах делятся кадрами возгорания.

Площадь пожара в Утяке достигла 20 гектаров, сообщило МЧС в своем Telegram-канале. С вертолета Ми-8 МЧС России сбросили уже 30 тонн воды.

Житель Кургана описал «360» ситуацию вблизи города. По его словам, горожане приготовились к эвакуации.

«Мы в Кургане живем, со всех сторон пожары, сидим наготове с документами», — подчеркнул курганец.

При крупном пожаре в Курганской области погиб один человек. На тушение дополнительно направили самолет Ил-76 МЧС России, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. К борьбе с огнем привлекли более 180 человек и 46 единиц техники.