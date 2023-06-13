Эксклюзив 13 июня 2023, 21:54 «Решила, что она наместник Бога». Избивший пенсионерку в лифте тюменец назвал бабушку сектанткой Избивший пенсионерку в лифте тюменец рассказал о наклонностях бабушки-сектантки Freepik

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Мужчина избил пенсионерку и вышвырнул ее из лифта многоэтажки в Тюмени. В разговоре с «360» он рассказал, почему поднял руку на пожилую женщину. На ее защиту готовы встать ее родственники.

Избивший пожилую женщину мужчина признался, что ударил ее в лифте. По его словам, пенсионерка, которая проживает в этом же подъезде на первом этаже, уже девять месяцев ездит в лифте и проповедует учение «Свидетелей Иеговы»*. Дмитрий заявил, что сектантку пытались выгнать из лифта все соседи, но она упорно возвращалась для выполнения своей «миссии».

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«Хотел как лучше, а получилось как хуже. Там дети ездят, она и детям говорит про эту секту Иеговы*. Представьте, девять месяцев заходишь в лифт, она стоит сзади и говорит — один Иегова* существует, ни Аллаха, ни Иисуса, все вы поверьте в Иегову* и будете спасены», — поведал Дмитрий.

Мужчина признался, что у него сдали нервы и он дал пенсионерке пощечину. Родственники пожилой женщины написали на него заявление в полицию.

«Это вообще уже не бабушка, это вот капитальный сектант. Она исполняет какие-то поручения», — отметил Дмитрий.

Телеканал «360» пообщался с мужем пострадавшей Веры Дьячковой. Оказывается, супруг знал о странном увлечении своей жены, но не мог ничего с этим сделать. Мужчина откровенно расписался в беспомощности. Правоохранители не могут привлечь пенсионерку, так как она не совершает противоправных действий, не наносит ущерба людям и имуществу. Определить женщину на психиатрическое лечение тоже не получается, ее признали полностью адекватной.

В многоквартирный дом супруги Дьячковы переехали год назад. Мужчина признался, что если бы знал, что жена «поселится» в лифте, то ни за что бы не купил квартиру. Жена давно вступила в секту «Свидетелей Иеговы»*, уточнил мужчина и добавил, что упустил этот момент.

«Жена решила, что она — наместник Бога. Никакие объяснения, что организация „Свидетели Иеговы“* признана в России экстремистской и запрещена в стране, не действуют», — заявил супруг пострадавшей.

Мужчина переживает, что происшествие в лифте закончится «большой кровью». Родственники его супруги готовы встать на защиту пожилой женщины.

* «Свидетели Иеговы» — запрещенная в России экстремистская организация.