Происшествия 25 августа 2023, 00:19 Реанимация, уголовное дело и допрос. Что известно о наезде на толпу в центре Калуги Минздрав РФ: двоих детей в тяжелом состоянии из Калуги эвакуируют в РДКБ Соцсети

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Автомобилист в состоянии наркотического опьянения въехал в толпу людей в центре Калуги. В результате ДТП пострадали 11 человек, включая нескольких детей. Свидетели ЧП рассказали, что мужчина за рулем иномарки был пьян, а ранее его неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ПДД. Виновника аварии уже задержали, пострадавших госпитализировали, правоохранители возбудили уголовное дело. Все, что известно о происшествии — в материале «360».

Авария случилась днем 24 августа на улице Кирова. Мужчина за рулем автомобиля Toyota не справился с управлением, съехал на тротуар и протаранил остановочный комплекс. В результате наезда Toyota на пешеходов пострадали 11 человек.

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«Глаза стеклянные, его тошнило»

Очевидец сообщил «360», что водитель был пьян, и перед аварией его даже стошнило.

«Нажал на газ — и в толпу… не было бы ступенек — поехал бы дальше сбивать. <…> Глаза стеклянные…» — рассказал мужчина.

Еще одна свидетельница сообщила, что в результате наезда пострадали дети, у них открытые переломы.

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Очевидцы утверждали, что машина сбила около 10 человек, и все они после аварии были живы. Эту информацию подтвердил другой очевидец. Он рассказал, что видел лежащих около остановки людей, у некоторых были кровавые раны.

Сотрудники полиции установили, что водителем оказался 49-летний мужчина. В апреле этого года его лишали права управления транспортным средством. Причина — вождение в состоянии наркотического опьянения, сообщили в МВД по региону.

Мужчина оказался злостным нарушителем ПДД, он получил более 20 штрафов. В 2007 и в 2014 году его останавливали за вождение в пьяном виде. В последний раз от медицинского освидетельствования он отказался, сообщил источник «360». Задержанный состоял на учете в полиции, а с 2020 года его разыскивают судебные приставы из-за долгов.

Виновника задержали

Приехавшие на место аварии полицейские задержали водителя легковушки, сообщили в МВД. Мужчину доставили в отделение. К установлению причин и обстоятельств ДТП приступили следователи и криминалисты, уведомил СК по региону. На улицу Кирова также выехал исполняющий обязанности прокурора Калуги Станислав Нагаев, сообщила пресс-служба областного надзорного органа.

Пресс-служба МЧС

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», сообщила пресс-служба СК России. Мужчине может грозить от трех до семи лет тюремного заключения, а также лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Водителю назначили наркологическую экспертизу, автомобиль после осмотра направили на автотехническую экспертизу. Правоохранители начали опрашивать свидетелей и изучать данные с камер наблюдения.

Мужчину допросили в присутствии адвоката. Задержанный признался, что въехал в толпу людей, однако отрицал факт употребления наркотиков. Под конвоем его поместили в лечебное учреждение.

Данные экспертизы показали, что в момент наезда на остановочный комплекс мужчина за рулем находился под воздействием наркотиков, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Пострадали трое детей

Прибывшие на место происшествия медики начали оказывать пострадавшим помощь.

Глава региона в Telegram-канале рассказал, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Двоих детей направили в Детскую областную больницу, еще четырех раненых доставили в Областную клиническую больницу. Позже стало известно, что пострадавших несовершеннолетних трое.

«Еще четыре человека осмотрены на месте, от госпитализации отказались. Людям оказывается помощь в полном объеме», — написал Шапша.

Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши Telegram-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши

Троих пациентов Областной клинической больницы перевели в операционные, еще один человек находится в реанимации, уточнил губернатор.

Врачи Детской областной больницы совместно с экспертами Российской детской клинической больницы имени Пирогова провели все необходимые консультации с помощью телемедицины, отметил Шапша.

Двоих детей в тяжелом состоянии эвакуируют в РДКБ Минздрава РФ после стабилизации их состояния, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. У них тяжелые сочетанные травмы и переломы конечностей.

С пострадавшими работает мультидисциплинарная бригада специалистов разных профилей. К работе привлекли анестезиологов-реаниматологов, травматологов, нейрохирургов и рентгенологов, сообщил губернатор.

Никто не погиб

Некоторые СМИ сообщили, что от полученных в аварии травм некоторые пациенты скончались. Слухи опровергло правительство Калужской области. Власти призвали верить только достоверной информации из официальных источников.

«На данный момент все пострадавшие в ДТП на улице Кирова в Калуге живы! Им оказывается вся необходимая помощь», — отметили в пресс-службе регионального правительства.