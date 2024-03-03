Происшествия 03 марта 2024, 16:22 Расчет на запугивание. Кто стоит за запуском украинских БПЛА вглубь России Полковник Литовкин: БПЛА запускают на территории России завербованные агенты СБУ РИА «Новости»

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После взрыва на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге, где в жилой дом, предположительно, врезался беспилотник, снова зашла речь о дальности полетов БПЛА. По одной из версий, у Украины есть дроны, способные преодолевать большие расстояния вглубь России. Так ли это и какова главная цель ВСУ при ударах по жилым массивам — разбирался «360».

Командир одного из боевых подразделений по БПЛА ВС России в зоне спецоперации с позывным Лего в беседе с РИА «Новости» заявил, что залетающие далеко на российскую территорию беспилотники идут в режиме молчания.

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«Дрон может пролететь хоть весь земной шарик при желании, хватило бы ему непосредственно топлива», — подчеркнул собеседник агентства.

Военный, приводя в пример атаку украинских БПЛА на Санкт-Петербург, заметил, что беспилотник с легкостью может преодолеть расстояние около 1200 километров — примерно столько по прямой от города до Харькова — на высоте до 1000 метров. И при этом, по его словам, дрон сможет нести на себе боевую часть весом около 20 килограммов.

У беспилотника должен быть оператор

Полковник в отставке Виктор Литовкин в комментарии «360» не согласился с мнением бойца ВС России. Он отметил, что на такую дальность украинские БПЛА не летают.

«Для того чтобы он пролетел, у него должен быть оператор, который ведет его на такое расстояние. И оператор должен видеть всю траекторию полета. У Украины таких спутников нет, и вряд ли США станут предоставлять ей свои, чтобы она вела такой», — заметил эксперт.

Наиболее вероятной Литовкин назвал версию о том, что БПЛА собрали где-то на территории Псковской или Ленинградской областей — там недалеко до Санкт-Петербурга — и направили в сторону города на конкретную цель. Оператор дрона, допустил он, находился где-то на этой территории.

РИА «Новости»

Агенты ГУР и СБУ в России

Отставной офицер призвал помнить и тот факт, что в России достаточно много украинских агентов — завербованных ГУР или СБУ людей. Новости о том, как сотрудники ФСБ арестовали очередного шпиона, задержали поджигателей релейных шкафов, планировавших подорвать железную дорогу, заметил Литовкин, публикуют чуть ли не каждый день.

У нас около трех миллионов беженцев. Конечно, не все они шпионы или агенты [Украины], но среди них есть такие люди. И даже среди наших граждан, не исключаю, есть сочувствующие Украине, завербованные СБУ и ГУР. Они этим и занимаются. Виктор Литовкин полковник в отставке

Собеседник «360» еще раз подчеркнул, что расстояние между Московской и Ленинградской областями и Украиной слишком велико для того, чтобы его успешно преодолел беспилотник.

«Не надо забывать, что на территории России и той же Ленинградской области есть системы противовоздушной обороны. Если бы такой большой беспилотник летел в сторону Санкт-Петербурга, его бы заметили и давно сбили», — подчеркнул Литовкин.

Месть Украины

Эксперт подчеркнул, что ВСУ намеренно направляют БПЛА на гражданскую российскую инфраструктуру — нельзя относить подобные ЧП в Санкт-Петербурге случаи к просчетам украинских боевиков.

«Это не ошибка, это делается специально. Террористы делают это для того, чтобы показать, что у них длинные руки, они могут нам мстить», — сказал Литовкин.

Полковник в отставке отметил, что на Украине злы из-за успешного продвижения ВС России в зоне спецоперации. Убийства мирного населения, добавил он, давно стали тактикой бандеровского режима.

«Но еще это [делают], чтобы показать, что российская власть якобы не в состоянии защитить своих граждан. Запугать. Вся бандеровская власть держится на страхе. Они запугали население Украины и теперь пытаются запугать нас, но не тут-то было. Мы их видим, бьем и будем бить, где бы они ни находились», — заключил Литовкин.