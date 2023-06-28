Эксклюзив 28 июня 2023, 23:34 «Раны начали гноиться». Покусанной собаками в Ленобласти 13-летней девочке стало хуже Крестная покусанной тремя собаками в Касимово девочки рассказала, что ребенку стало хуже Pxhere

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Три собаки набросились на 13-летнюю девочку в поселке Касимово Ленинградской области 25 июня. Ребенок попал в больницу, ему наложили 20 швов, но теперь раны загноились и школьнице стало хуже. Крестная пострадавшей в беседе с «360» рассказала, что подростка перевели в гнойную хирургию.

«Состояние ребенка ухудшилось, стала подниматься температура, потому что раны начали гноиться. Девочку перевели в гнойную хирургию», — сообщила собеседница издания.

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По словам женщины, искусано не только тело, но и шея, и лицо. Напавшие на ребенка псы — английские бульдоги.

Что произошло

Собаки набросились на девочку, когда она проезжала на велосипеде мимо дома, где живет хозяйка псов. И это уже не первый случай нападения животных рядом с этим участком.

«Там постоянно находятся какие-то животные. Хозяйка утверждает, что это первый случай, но это не так. Вышли на меня люди, которые уже даже подавали заявление, они были покусаны этими собаками. Забор на участке в таком состоянии… Его, наверное, лет 20 уже не трогали, там прогнившие доски. То кабан у [хозяйки псов] сбежит, гуляет по деревне, то вот эти собаки выбегают», — поделилась женщина.

Напавшие на девочку псы однажды покусали хозяина соседнего участка, затем набросились на девушку, которая проходила мимо. Однако владелица животных никаких мер не принимала, заявила собеседница канала.

Дорога только через злополучный дом

Женщина рассказала, что дорога, возле которой стоит дом хозяйки псов — единственная, по которой можно дойти или доехать на велосипеде в соседнюю деревню Агалаетово. По этой дороге дети ходят в школу и возвращаются из нее, ездят на футбол.

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«Мы все по ней ходим, если не на машинах. И дети на велосипедах ехали в Агалаетово погулять, там куча детских площадок. Они не планировали около этого дома останавливаться, они ехали мимо», — подчеркнула она.

Могли не успеть…

Спасти девочку помог сосед хозяйки псов, рассказала собеседница. Жена мужчины услышала крики и попросила мужа выключить газонокосилку, с которой тот работал. По словам крестной пострадавшей, он посмотрел за забор, увидел, что происходит, и бросился на помощь.

«Ситуация была настолько критическая… Если бы спасать прибежали только мы — уже бы опоздали, потому что эти собаки целились в шею ребенка. Спасли ребенка соседи», — вспоминала в разговоре женщина.

Какой-то родственник владелицы собак, добавила крестная, тоже выбежал, но он уже в возрасте, у него проблемы с рукой, но он пытался оторвать одну собаку.

Хозяйка псов хотела откупиться

Потом подъехала хозяйка, сообщила собеседница. Она выскочила из машины, спросила, где пострадавшая. Она начала говорить: «Я хозяйка, я все компенсирую, где мама ребенка», поделилась женщина.

«Я и сказала, что мы ребенка унесли уже на наш участок, как бы и мама там. И лучше сейчас к маме не подходить, потому что она в шоковом состоянии. Сейчас никого не волнует компенсация, волнует здоровье ребенка. Она, несмотря на мой запрет, пошла на мой участок, зашла в мою баню, стала всем рассказывать, объяснять, что это не так страшно, как мы тут все раздули. Соответственно, она была выгнана с нашей территории законным образом», — отметила крестная.

Документы о том, что собаки здоровы, владелица привезла только вечером и в полицию. Как подчеркнула собеседница издания, уверенности в том, что они не были сфабрикованы — нет.

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«Может их вообще не было, может их нарисовали. Скорая была вынуждена ребенку сделать укол от бешенства, потому что изначально информации от нее [хозяйки собак] не было», — добавила она.

Владелица собак больше с родителями не связывалась.

Псы держат весь поселок в страхе

Заявление в полицию, прокуратуру и Следственный комитет семья написала.

«Сейчас еще все жители поселка, и пострадавшие, и у кого есть дети, пишут коллективную жалобу. Я поеду снова к участковому, потому что одного ребенка увезли, его спасают в больнице, а эти собаки продолжают жить здесь. Забор хозяева не меняют. Мы боимся детей выпускать за пределы наших участков», — заявила она.

Женщина надеется, что удастся все узаконить. Особенно после произошедшего.

«Владельцы собак свои интересы и законы соблюдают, а других людей не очень», — отметила она.

Собеседница телеканала также упомянула, что у хозяйки псов тоже есть десятилетняя дочь. Однажды девочку, когда ей было четыре года, полицейские нашли плачущей на трассе.

«Правоохранительные органы были в курсе, что у нее [хозяйки собак] дети убегают, кабаны убегают, тут у нас зимой гулял кабан, все были в курсе, и вот пока с нами не случилась беда, никто не обращал на это внимание», — заключила она.