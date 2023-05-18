18 мая 2023, 12:18
Противоречивая информация. Что известно о попытке покушения на российского журналиста на Кипре
РИА «Новости»: полиция Кипра сообщила посольству РФ о попытке покушения на журналиста
Двое мужчин готовили покушение на российского журналиста, проживающего в Пафосе, сообщил кипрский телеканал Alpha. Однако в посольстве России не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о предотвращенном преступлении. «360» собрал все, что известно об этом деле.
Что известно об организации покушения
По информации Alpha, в подготовке покушения на журналиста, имя которого не называют, заподозрили двух мужчин. Кипрской полиции удалось предотвратить убийство.
Реклама
Заказчиком был 62-летний «мужчина русско-еврейского происхождения», постоянно проживающий в Пафосе, уточнил телеканал. По предварительным данным, убить журналиста должен был 56-летний россиянин, который прибыл на Кипр на прошлой неделе. Его задержали 12 мая.
«После скоординированной операции полиции 56-летнего мужчину обнаружили в гостинице в Лимасоле, где сотрудники полиции надели на него наручники», — сообщило СМИ.
Арест подозреваемых
Предполагаемый исполнитель убийства предстал перед провинциальным судом Лимасола 13 мая. Его арестовали на шесть дней.
Возможного заказчика задержали в его доме в Пафосе 13 мая. На следующий день он предстал перед Окружным судом Лимасола, мужчину арестовали на пять дней. Оба проходят подозреваемыми по делу о заговоре с целью убийства.
Мотив
Правоохранительные органы во время расследования выяснили, что у вероятного заказчика покушения и российского журналиста возникли личные и финансовые разногласия, сообщил Alpha. Однако полиция не исключила, что злоумышленники пытались скрыть политические мотивы преступления.
Что говорят в российском посольстве
В российской дипмиссии на Кипре сообщили ТАСС, что дипломаты в Никосии проверяют сообщения о возможной попытке покушения на журналиста. По их словам, информация о подготовке убийства носит противоречивый характер.
«Мы уточняем информацию у кипрских правоохранительных органов», — заявили в посольстве.
ТАСС запросил комментарий у местной полиции. На ее официальном новостном сайте никаких упоминаний о предотвращенном покушении на российского журналиста нет.
При этом, по данным РИА «Новости», кипрские правоохранительные органы уведомили посольство России о задержании двух россиян по делу о подготовке убийства.
«Полиция нас проинформировала в установленном порядке о задержанных, как обычно это делается», — уточнили дипломаты.
Сейчас в посольстве выясняют, о каком именно сотруднике СМИ может идти речь. Ни он, ни задержанные не обращались за помощью.
Кипр
Журналистика
Реклама
Реклама