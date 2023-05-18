Происшествия 18 мая 2023, 12:18 Противоречивая информация. Что известно о попытке покушения на российского журналиста на Кипре РИА «Новости»: полиция Кипра сообщила посольству РФ о попытке покушения на журналиста Пафос, Кипр / Викимедиа

Читать 360tv в

Двое мужчин готовили покушение на российского журналиста, проживающего в Пафосе, сообщил кипрский телеканал Alpha. Однако в посольстве России не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о предотвращенном преступлении. «360» собрал все, что известно об этом деле.

Что известно об организации покушения

По информации Alpha, в подготовке покушения на журналиста, имя которого не называют, заподозрили двух мужчин. Кипрской полиции удалось предотвратить убийство.

Реклама

Заказчиком был 62-летний «мужчина русско-еврейского происхождения», постоянно проживающий в Пафосе, уточнил телеканал. По предварительным данным, убить журналиста должен был 56-летний россиянин, который прибыл на Кипр на прошлой неделе. Его задержали 12 мая.

«После скоординированной операции полиции 56-летнего мужчину обнаружили в гостинице в Лимасоле, где сотрудники полиции надели на него наручники», — сообщило СМИ.

РИА «Новости»

Арест подозреваемых

Предполагаемый исполнитель убийства предстал перед провинциальным судом Лимасола 13 мая. Его арестовали на шесть дней.

Возможного заказчика задержали в его доме в Пафосе 13 мая. На следующий день он предстал перед Окружным судом Лимасола, мужчину арестовали на пять дней. Оба проходят подозреваемыми по делу о заговоре с целью убийства.

Мотив

Правоохранительные органы во время расследования выяснили, что у вероятного заказчика покушения и российского журналиста возникли личные и финансовые разногласия, сообщил Alpha. Однако полиция не исключила, что злоумышленники пытались скрыть политические мотивы преступления.

Что говорят в российском посольстве

В российской дипмиссии на Кипре сообщили ТАСС, что дипломаты в Никосии проверяют сообщения о возможной попытке покушения на журналиста. По их словам, информация о подготовке убийства носит противоречивый характер.

«Мы уточняем информацию у кипрских правоохранительных органов», — заявили в посольстве.

ТАСС запросил комментарий у местной полиции. На ее официальном новостном сайте никаких упоминаний о предотвращенном покушении на российского журналиста нет.

Викимедиа

При этом, по данным РИА «Новости», кипрские правоохранительные органы уведомили посольство России о задержании двух россиян по делу о подготовке убийства.

«Полиция нас проинформировала в установленном порядке о задержанных, как обычно это делается», — уточнили дипломаты.

Сейчас в посольстве выясняют, о каком именно сотруднике СМИ может идти речь. Ни он, ни задержанные не обращались за помощью.