Происшествия 14 июля 2023, 17:54 Простыня из дыма. Как жители Екатеринбурга спасаются от внезапного смога Спасатель Гофштейн: устранить смог в Екатеринбурге способны только сильные порывы ветра РИА «Новости»

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Екатеринбург накрыло густым смогом из-за лесных пожаров. По всему городу чувствуется запах гари, а видимость на некоторых участках дорог опустилась почти до нуля. Пока некоторые уральцы спокойно выходят на улицу и гуляют в свое удовольствие, другие жалуются на проблемы со здоровьем. Как быстро смог поглотил город-миллионник, как местные жители «переживают» густой дым и когда ждать его отступления — в материале «360».

Густой смог из-за пожаров торфяников в Екатеринбурге

В середине июля Екатеринбург окутал густой туман. Смог опустился на город за считаные минуты и теперь всячески мешает людям жить.

Из-за дыма многие жалуются на затрудненное дыхание, а некоторые просто-напросто устали от постоянного запаха жженых лесных массивов.

Екатеринбуржец Игорь Патрушев рассказал «360», что смог появился вечером 13 июля совершенно неожиданно. Другие местные жители подтвердили: густой туман и дымка накрыли город ближе к ночи, хотя днем не было даже никакого намека.

«После футбольного матча мы с мамой вышли со стадиона „Екатеринбург Арена“, примерно в девять часов вечера [13 июля], но смога не было. Спустя время город неожиданно накрыл туман. Многие здания и улицы практически не было видно, а сам дым разлился почти по всем улицам Екатеринбурга», — отметила в беседе с «360» Зоя Балмашева.

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Местные жители подчеркнули, что такого смога они не видели давно. Запах гари и плохая видимость буквально выбили уральцев из колеи.

«Этим летом это происходит гораздо чаще. Ранее были сильные лесные пожары, сейчас вроде торфяники горят, и локальные очаги в лесах есть. Поэтому в этом году однозначно смога больше, повторяется это явление чаще», — поделилась с «360» Лера Шахурина.

Фото: скриншот из советского мультипликационного фильма «Ежик в тумане» / YouTube

Туман захватывал город с колоссальной скоростью и вскоре екатеринбуржцы могли почувствовать себя героями советского мультфильма «Ежик в тумане»: он протягивал лампочку перед собой и удивлялся, что на расстоянии вытянутой руки ее не видно.

Прогулки по туманным улицам

Влияние дыма на организм человека

Со временем туман стал рассеиваться, но запах гари никуда не пропал. Тем не менее жуткий смог не помеха для многих жителей города, чтобы совершить дневной или вечерний променад.

Они выходят на прогулку с детьми и домашними животными, игнорируя ситуацию на улицах. Нахождение на открытом воздухе критически не усугубит здоровье, но вот от желания «вдохнуть полной грудью» екатеринбуржцам лучше воздержаться.

«Несмотря на то что некоторые районы буквально утонули в дыме, люди гуляют, даже люди с ребенком в коляске вышли», — отметила Балмашева.

Телеканал «360»

Другая собеседница «360» согласилась, что на улицах много людей.

«На улице меньше людей не стало, у нас жара была все это время, поэтому люди гуляют. У меня, когда выхожу на улицу, начинают слезиться глаза, появляется кашель. У других как будто этого нет, все спокойно ходят по улице», — рассказала Шахурина.

Однако выходить на улицу при наличии дыма от торфяников может быть довольно опасно. Большая концентрация дыма в воздухе может нанести определенный вред человеческому организму, объяснил врач-пульмонолог и заведующий отделением терапии Александр Пальман.

Эксперт подчеркнул, что наибольшую осторожность должны проявлять жители, страдающие легочными хроническими заболеваниями. Поэтому лучше воздержаться от прогулок, чтобы потом не мучаться от сильнейшего кашля и других последствий.

При выходе на улицу стоит надевать маски с хорошей степенью защиты, а не просто хирургические. Если есть такая возможность, то, конечно, на время покинуть регион, пока смог не отступит. Александр Пальман

Как дым действует на животных

Из-за смога страдают не только екатеринбуржцы, но и их питомцы. Уральцы отмечали, что домашние животные остро реагируют на запах дыма при прогулке на улице, а некоторые стали вести себя более вяло, будто испытывают недомогание.

«Животные у меня любят обычно полежать на балконе, сейчас же к нему не подходят, не нравится им», — подчеркнул Патрушев.

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Видимость на дорогах

Практически нулевая видимость, по словам очевидцев, начинается на участках дорог, которые ближе всего к лесу. В центре города такой проблемы не наблюдается, поэтому машины могут передвигаться без противотуманных фар.

Местные жители подчеркнули, что улицы будто окутаны небольшим туманом, который не сравнится с густым и темным смогом около очагов возгорания торфяников.

Как защититься от смога

Чтобы обезопасить себя и близких, по словам собеседников «360», они стараются не выходить из дома и использовать средства очищения воздуха в квартирах. На улице жарко и достаточно душно, поэтому при закрытых окнах комнаты со временем превращаются в душную парилку.

«Стараемся закрывать окна, хотя в квартирах и коридорах сильно пахнет гарью. А так прячемся в домах в основном», — объяснила Балмашева.

Даже несмотря на сильную жару и духоту, окна в квартире открывать не следует, заявил «360» заслуженный спасатель России и спасатель международного класса Александр Гофштейн. Проветривание помещений ни к чему не приведет, ведь так из квартиры выпускается воздух, который потом возвращается с концентрацией дыма.

«Смог, одним словом, нужно „переживать“ и ждать полного тушения пожаров. Это чрезвычайная ситуация, на которую, по сути, нет управы», — отметил эксперт.

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Когда ситуация на Урале придет в норму?

Спасатель международного класса сообщил, что смог сохранится в Екатеринбурге до первых сильных порывов ветра. Природа учинила катаклизм — она же его и устранит.

Дым от горения торфяников, по словам Гофштейна, намного тяжелее воздуха, поэтому ложится «простыней» на местность и не испаряется, пока его не раздует ветер.

При карьерных пожарах предлагали раздувать смог с помощью вертолетов. Однако в Екатеринбурге горели торфяники и заняли очень большую площадь, поэтому здесь уже никакой вертолет не поможет. Смотрим на прогноз и ждем ветра. Даже небольшие порывы в три метра в секунду смогут немного нормализовать ситуацию. Александр Гофштейн

Собеседник «360» предположил, что ожидаемые по прогнозам синоптиков ливневые дожди, сопровождающиеся порывами ветра, смогут устранить городской смог. После такого «подарка природы» дым и запах гари отступят от Екатеринбурга и ближайших населенных пунктов.