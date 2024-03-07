07 марта 2024, 23:51
«Просто возмущена». Врачей в Ставрополе обвинили в избиении 89-летней пациентки
Врачей больницы в Ставрополе обвинили в избиении 89-летней бабушки
Семья 89-летней пенсионерки из Ставрополя заявила, что пожилую женщину избили в городской больнице № 2. Однако у медиков оказалась другая версия случившегося. «360» выяснил подробности.
Что сказали родственники
Дочь пострадавшей показала медицинское заключение, согласно которому у пенсионерки не исключен вывих левого надколенника. На лице и шее пациентки огромная гематома, также синяки на ногах и руках. Побои зафиксировали во время судебно-медицинской экспертизы.
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«Синяков было очень много. Это из-за того, что мы мажем бодягой, оно проходит быстренько. Вот девушка измеряла линеечкой размеры этих гематом, записывала, потом сказала: „Все, теперь ждите результатов“. Мы думали, что у нее даже перелом двух пальцев», — рассказала родственница потерпевшей.
В рентгенкабинете сказали, что, скорее всего, старушку сильно ударили по пальцам.
«Я просто была возмущена, как можно 90-летнюю старушку избить, что она может сделать? Если она даже кинется на меня, я ее просто отодвину и посажу, у меня-то сил больше, что взять с нее? Вот сейчас в ней 45 килограммов. Вот я до такой степени возмущена», — поделилась женщина.
Она считает, что причиной избиения пенсионерки стал телефон, которым бабушке запретили пользоваться.
Вот у меня такое впечатление, что ей за телефон надавали. <…> Она хотела сказать: «Меня побили, заберите меня, дети, отсюда». Вот что было на самом деле.
Дочь потерпевшей
Женщина также добавила, что потерпевшая является ветераном труда. У нее много наград и почетных грамот. Ранее пенсионерка работала в больнице.
Что сказали врачи
Пациентка 89 лет поступила в медучреждение по экстренному вызову, рассказала «360» главный врач городской клинической больницы № 2 города Ставрополя Марина Костровская.
«Больная была тяжелая, с диагнозом гипотония неясного генеза. Ввиду тяжести состояния она была госпитализирована в реанимационное отделение, где ей оказывалась интенсивная терапия. Положительная динамика в ее состоянии улучшилась», — сказала медик.
По ее словам, пенсионерка потянулась за водой и ударилась головой о край тумбочки. После этого сразу же вызвали необходимых специалистов: невролога и травматолога.
«Диагноз черепно-мозговая травма не подтвердился, и больная была переведена в терапевтическое отделение № 1 следующим утром. К вечеру состояние ухудшилось ввиду неадекватности поведения. Она повторно осмотрена реаниматологом, и пациентка продолжила лечение в реанимационном отделении», — добавила врач.
После этого у пациентки наблюдалась положительная динамика. Женщина стала более спокойной при назначенной терапии, поэтому медработники связались с родственниками, выписав пациентку под их присмотр.
Сейчас проводится служебная проверка. По данным служебной проверки будет вынесено решение, о котором мы сообщим дополнительно.
Марина Костровская
Главврач
СК возбудил уголовное дело
По факту случившегося СУ Следственного комитета по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело.
«В средствах массовой информации получила распространение информация о том, что пожилая женщина получила множественные телесные повреждения, находясь в одной из городских больниц Ставрополя», — заявили в ведомстве.
Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и расследование дела находятся на контроле у руководителя СУ Следкома по региону.
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