Эксклюзив 04 сентября 2023, 12:59 «Просто повезло». У пострадавшего при взрыве гранаты в Ярославской области нашли 80 осколков Источник «360»: ревнивый муж взорвал гранату в частном доме Ярославской области

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Ревнивый супруг взорвал гранату внутри жилого дома в деревне Никульское Большесельского района Ярославской области. Ранения получил священнослужитель и женщина, рассказал «360» еще один пострадавший, Федор Новиков.

Вспышка ревности

По словам собеседника издания, взрыв устроил общий знакомый компании, которая находилась в доме.

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«Наши супруги ездили в Мышкин на экскурсию. Когда обратно вернулись, их пригласили в гости к собственнику дома», — объяснил он.

Там была супруга и ребенок мужчины, бросившего гранату. Злоумышленник устроил взрыв на почве ревности, предположил Новиков. Причем сделал все намеренно.

«Нас там было 16 человек, то есть он это сделал, я считаю, осознанно. Потому что за полчаса он приехал, как бы оценил обстановку и уехал. Потом прибыл, так скажем, подготовленный к определенным действиям», — отметил собеседник «360».

Десятки осколков в теле

Пострадали священник, Федор Новиков и девушка. Остальные 13 человек в момент взрыва уже были на улице.

«Граната была брошена после того, когда практически никого не было, и то не думаю, что тут стечение обстоятельств, потому что мы пытались ее забрать. Он (злоумышленник — прим. ред.) ослабил руку, мы ее (взрывчатку — прим. ред.) успели перекинуть дальше, она уже была „на взводе“. Как говорят в народе, кольцо было выдернуто», — поделился Новиков.

Больше всех, по словам Новикова, пострадал священник — у него вынули много осколков разного размера. Пока он не может ходить, но находится в удовлетворительном состоянии, со всеми общается.

«У меня порядка 80 осколков насчитали после рентгеноскопии», — добавил он.

Девушка получила осколочные ранения лица, живота и ноги.

Легко отделались

Как отметил Новиков, ситуация могла бы оказаться страшнее. Плачевных последствий удалось избежать благодаря тому, что вовремя отбросили взрывчатку.

«Мы же не можем отвечать за его действия, потому что он мог же и не заходить в дом, открыть двери и бросить туда эти взрывчатые вещества. Тогда было бы вообще все по-другому. Мы ее (гранату — прим. ред.) перекинули за диван. Сотрудники полиции сказали, что нам просто повезло, то есть все основные осколки ушли в другую сторону» — отметил он.

Задержали мужчину, устроившего взрыв, примерно через полчаса. Так как он был общим знакомым, компания предполагала, где он находится, и сообщила сотрудникам правоохранительные органов.