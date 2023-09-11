Происшествия 11 сентября 2023, 18:53 Просчет психологов и родных? Что известно о подростке, пришедшем в школу в Ростовской области с ножом Психолог Наумова: подростки с психическими расстройствами могут учиться в школах Pexels

Читать 360tv в

Очередной с виду приветливый и спокойный мальчик пришел в школу с ножом. По предварительным данным, планировал убить учителя, который ставил ему тройки. Однако наказание школьнику, скорее всего, не грозит: у него есть справка о психическом заболевании, которая не дает права отправить подростка в колонию для несовершеннолетних.

Школьник устроил поножовщину

Рано утром 11 сентября 15-летний ученик школы хутора Красный Десант Ростовской области пришел на занятия в маске анонимуса. Когда вахтер сделала замечание, он начал угрожать кухонным ножом. Женщина попыталась нажать тревожную кнопку, но подросток полоснул ее по рукам.

Реклама

Дедушка одной из первоклашек попробовал остановить школьника, но тот набросился на пенсионера и нанес ему пять ножевых ранений. Также подросток ранил учительницу английского языка. Подоспевшим мужчинам удалось обезвредить и задержать нападавшего, у которого после этого начался припадок.

Пенсионера прооперировали в городской больнице Таганрога, сейчас он в реанимации в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получили порезы рук. Известно, что у девятиклассника есть психические отклонения.

Спокойный мальчик из хорошей семьи

Жители станицы рассказали, что родители подростка развелись и он вместе с младшим братом жил с бабушкой. Накануне к ним приезжал отец-военный, который довольно часто навещал детей. Мать тоже живет отдельно.

Большинство соседей говорили о девятикласснике только хорошее: вежливый, спокойный, всегда готов помочь по хозяйству, участвовал в субботниках. Бабушка, по словам знакомых, адекватная женщина, отзывчивая, ходила на родительские собрания.

Одноклассники заявили, что Георгий (имя изменено) пришел к ним в школу в третьем классе. Он довольно общительный: есть друзья, много товарищей в школе. Мог поругаться с кем-то, но не чаще, чем это происходит обычно в любом коллективе.

Однако буквально с первых дней нового учебного года подросток вел себя нервно, дергался и заикался. Следователи сообщили, что утром в понедельник Георгий пришел в школу, чтобы убить учителя по обществознанию из-за того, что педагог ставил ему тройки. По словам знакомых, по остальным предметам мальчик учился хорошо.

Unsplash

Кризисных ситуаций можно избежать

Детский психолог Наталья Наумова рассказала «360», что нельзя полностью ограничить доступ детей с психическими расстройствами в общеобразовательные школы. Специальные заведения для их обучения есть, но очень мало и туда трудно попасть.

Впрочем, такие спецшколы тоже не панацея: ученики там не развиваются, смотрят друг на друга и копируют поведение окружающих. Это довольно серьезная дезадаптация в их жизни. Но если эти дети будут ходить в общеобразовательную школу, там они хотя бы станут тянуться за нормой, подчеркнула Наумова.

Очень много детей с аналогичным диагнозом посещают общеобразовательную школу и ничего подобного не вытворяют. К тому же мы видим, что некоторые абсолютно здоровые дети время от времени приходят в школу с оружием. Наталья Наумова

По словам психолога, дело не столько в диагнозе, сколько в информации, которую получают дети. Видимо, нужно, чтобы со школьниками из группы риска, с психическими расстройствами, и теми, кто просто недоволен своей жизнью, внимательнее работали психологи в образовательных учреждениях.

«Родители тоже должны принимать какое-то участие в жизни ребенка, общаться с ним. И, если замечают, что ребенок замыкается, своевременно организовывали бы психологическую помощь, чтобы предотвратить подобные ситуации», — сказала Наумова.

Она отметила, что у детей с психическими расстройствами слабая воля и потому они хуже себя контролируют, когда обижаются. Соответственно, нужно, чтобы им вовремя помогли понять, что происходит, чтобы они правильно сориентировались и сделали выводы. Так кризисных ситуаций получится избежать.

Unsplash

Школьный психолог должен помогать

Наумова уточнила, что освидетельствование школьников психологами происходит без какой-то четкой периодичности. Иногда по пожеланию родителей, по рекомендации школы, а также лечащего врача.

Если медико-психолого-педагогическая комиссия даст распоряжение, психолог будет заниматься с ребенком в школе раз в неделю.

На осмотре врач все видит и дает родителям соответствующие рекомендации. Иногда родители боятся психиатров: что они поставят ребенка на учет и будут какие-то последствия. Работа с психологом никаких последствий не несет. Иногда это бывает материальный вопрос, но у нас достаточно бесплатной психологической помощи. Наталья Наумова

Необязательно, чтобы все вокруг знали диагноз ребенка, добавила Наумова. Однако он непременно должен быть известен родителям и в школе.

Таким детям необходимо давать и медикаментозное лечение, чтобы избежать повышенной агрессивности, импульсивности. Также обязательно сопровождение психолога.