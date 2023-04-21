Эксклюзив 21 апреля 2023, 01:00 «Проблематичный ребенок». Напавший на школьника в Свердловской области ранее пробил голову другому ребенку Источник «360»: напавший на школьника в Свердловской области подросток проблемный Pxhere

Читать 360tv в

Два подростка из поселка Ключи Свердловской области поймали младшеклассника и издевались над ним, рассказала «360» местная жительница. Она назвала одного из напавших проблемным ребенком, а его мать обвинила в неадекватном поведении.

Пробил ребенку голову бутылкой

По данным издания E1.ru, издевательства над мальчиком начались в начале апреля. Сначала над школьником попытались надругаться, а затем избили камнями и палками. После этого пострадавшего оттащили к уличному туалету и затолкали в выгребную яму.

Реклама

Мальчик сумел выбраться и рассказал обо всем маме. Она обратилась в полицию.

По словам местной жительницы, один из подростков уже отличался хулиганским поведением. Летом прошлого года он толкнул дочь женщины так, что девочка ушибла колени, рассказала она «360».

«Тем летом толкнул дочь. Я пытаюсь разговаривать с его мамой. Там мама — неадекватная вообще. То есть с ней разговариваешь, она кричит <…> Дочь упала, разбила коленки», — рассказала женщина.

Периодически доставалось и ее сыну. Подросток не дружит с ее ребенком, но иногда «прибивается» к общей компании. Женщине рассказывали, что хулиган издевался и над животными, а однажды пробил другому ребенку голову.

«В школе он проблематичный ребенок, насколько я знаю. <…> Была ситуация, когда он ребенку пробил голову бутылкой. Это я знаю со слов подруги», — подчеркнула она.

Женщина добавила, что подросток ведет себя нескромно. В беседе со взрослыми он может нахамить, а в школе ругается матом.

Подростов могут отдать на перевоспитание

Адвокат Дмитрий Ушаков рассказал «360», что дети не понесут никакого наказания. Они еще несовершеннолетние, поэтому по закону к ответственности могут привлечь их родителей.

«В данном случае с точки зрения Уголовного кодекса хоть такое деяние является преступлением, но сами по себе ребята не являются субъектами данного преступления. Ответственности малолетние ребята нести не будут <…>, но есть нормы, которые предусматривают ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей — как административную, так и уголовную», — пояснил он.

Ребята могут попасть в центр временного содержания несовершеннолетних. Если представители МВД и прокуратуры соберут необходимые доказательства, суд действительно может отправить подростков в воспитательное учреждение.

«МВД России должно собрать документы, подтверждающие наличие правонарушения в их действиях, собрать характеризующий материал. После чего совместно с прокуратурой данные материалы подаются в суд, после решения которого эти несовершеннолетние могут быть изолированы от общества и помещены в центр временного содержания несовершеннолетних, который является закрытым воспитательным учреждением, где их будут воспитывать и искать недостатки их воспитания», — добавил адвокат.

Также родители пострадавшего школьника могут обратиться в суд с требование возместить им моральный ущерб, заключил Ушаков.