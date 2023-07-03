Эксклюзив 03 июля 2023, 18:55 «Пришлось срочно искать тазик». Масштабный потоп произошел в многоэтажке в петербургском ЖК «Цивилизация» Минимум 10 этажей затопило в многоэтажке на улице Дыбенко в Петербурге

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Крупный потоп случился в одном из домов петербургского ЖК «Цивилизация», который строит группа ЛСР. Деталями случившегося с «360» поделилась жительница пострадавшего здания.

Вода залила дом по адресу улица Дыбенко, 5, корпус 3, днем 3 июля. Местная жительница услышала, как в общем коридоре сработала пожарная сигнализация. Она выглянула из квартиры, но не почуяла запаха дыма и не увидела ничего подозрительного. Затем женщина прочитала в чате ЖК, что около 15:40 соседи вызвали аварийку, поскольку на верхнем, 22-м, этаже вода была в коридоре.

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«Я снова открыла дверь квартиры и прямо перед порогом увидела воду. Она была почти повсюду в общем коридоре. Я живу на 13-м этаже. Это означает, что затопило минимум 10 этажей. Точную причину не знаю, но, мне кажется, что-то прорвало, поскольку вода лилась внутри шкафов для пожарных рукавов», — поделилась петербурженка.

Судя по сообщениям в чате «Цивилизации», аварийная служба приехала на место через полчаса или быстрее. К тому моменту вода уже проникла в квартиры. У собеседницы «360» начало капать с потолка в прихожей.

«Пришлось срочно искать тазик и убирать все вещи. А еще обесточила квартиру на всякий случай», — сообщила жительница дома.

Фото потолка в прихожей квартиры

От соседей женщина узнала, что лифты в доме на время потопа остановили. При этом водоснабжение квартир работало в штатном режиме. Пожарная сигнализация звучала долго, но потом ее отключили.

Дальше прихожей вода в квартире жительницы дома не распространилась. Около 18:20 воду в общем коридоре на 13-м этаже убрали. Лифты в это время уже работали.

Во время потопа представитель управляющей компании «Эталон Сервис» написал в чате ЖК, что они знают о ситуации и предприняли все необходимые меры. По его словам, управляющий начал осматривать квартиры и фотографировать повреждения.

На момент написания материала к собеседнице «360» никто не приходил. Другая женщина тоже интересовалась в чате, как найти управляющего, но ей пока не ответили.

ЛСР сдал дом, в котором случился потоп, больше года назад. Один из домов ЖК «Цивилизация» уже топило в декабре 2021 года. Тогда по адресу улица Дыбенко, 5, корпус 7, ночью прорвало систему отопления. Затопило с 12-го по первый этаж, а вода лилась даже по фасаду. В тот раз застройщик пообещал полностью заменить отделку в пострадавших квартирах.