Эксклюзив 06 марта 2024, 11:32 «Приоткрыла дверь, смотрю — лошадь стоит». Жительница Кузбасса — о выходке соседа по подъезду Жительница Осинников заявила, что пьяный сосед привел лошадь в квартиру

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В городе Осинники в Кемеровской области пьяный мужчина решил сделать гражданской жене необычный подарок и привел лошадь в квартиру многоэтажки. Соседка рассказала «360», как он пытался оседлать животное прямо на лестничной площадке.

Лошадь у лифта

«Ночь была. Проснулась от топота. Думала, кто-то около подъезда топает. Может, опять какие-нибудь пьяные не могут вызвать лифт, как периодически бывает. Приоткрыла дверь, смотрю — лошадь стоит. Закрыла», — сказала она.

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Животное, по воспоминаниям соседки, стояло около лифта. Женщина открыла дверь в тот момент, когда сосед пытался запрыгнуть на лошадь — она слышала топот, но не видела «всадника».

Спросонья невозможно было понять. Думала, может, кому-то замечание нужно сделать, чтобы потише, или еще как-то. Ну, а там кому делать, лошади что ли? Жительница Осинников

Женщина легла спать, полицию вызывать не стала. Но другие соседи сюрприз не оценили. Они скачали запись с камеры видеонаблюдения, главный по дому позвонил правоохранителям и в управляющую компанию.

«Утром встала, смотрю — в чате уже выложено, что около подъезда от лошади остались. <…> Подъезд помыли, это все убрали, тишина», — сказала она.

Сутки за сюрприз

Мужчину задержали, суд назначил одни сутки административного ареста за мелкое хулиганство. В отделе полиции наездник раскаялся и пообещал «закодироваться» от алкоголизма.

«Вчера лошадь привел в квартиру. <…> Я даже не понимаю, что я вообще делал. Просто был очень пьяный», — сказал арестант.

Он работал на животноводческой ферме в поселке Красная Орловка и, напившись, в честь 8 Марта решил сделать жене необычный подарок — взял лошадь на уздцы, отвел к своему дому, по лестнице поднялся с ней на пятый этаж и завел в квартиру. Через полтора часа мужчина вернул животное владельцам, а наутро пришел в сознание.

В Саратове мужчина растил у себя в квартире двух питонов. Об этом стало известно после того, как змеи через канализацию уползли к соседке.