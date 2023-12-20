Эксклюзив 20 декабря 2023, 12:29 Причиной поножовщины в школе Иркутской области могла стать задетая гордость Источник «360»: причиной поножовщины в школе под Иркутском могло стать унижение РИА «Новости»

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Ученик школы Нижнеудинска Иркутской области мог напасть на одноклассника с ножом из-за унижения. Об этом «360» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Да, его унизили, как я слышала», — отметила собеседница.

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Директор школы Альбина Беседина, в которой один ученик напал на другого с ножом, призвала не верить слухам. Она отметила, что «внештатную ситуацию» уже решили. Об этом рассказали в Telegram-канале «Новый Нижнеудинск», в котором опубликовали сообщение директора в общем чате с родителями.

«Уважаемые родители и жители села. В школе обстановка спокойная, работа идет в штатном режиме, ситуация разрешена. <…> Слухам не верьте», — написала она.

По данным Telegram-канала «Иркутск. Дальше некуда. Бабр. Сибирь», после публикации информации о поножовщине в иркутской школе администратору группы «Новый Нижнеудинск» в социальной сети «Вконтакте» звонят якобы от лица Бесединой и требуют удаления публикации про происшествие. Что послужило причиной таких звонков, авторы публикации не уточнили.

В пресс-службе прокуратуры Иркутской области начали проверку по факту поножовщины в местной школе.

«<…> Проверку по сообщению об инциденте в образовательном учреждении в Нижнеудинске с участием двух 14-летних школьников, в результате которого одному из них причинены телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования. Информация о поножовщине в иркутской школе появилась днем 20 декабря. Telegram-канал Shot сообщил, что школьник пронес в учреждение нож и ударил им своего одноклассника, с которым долгое время конфликтовал. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки. Нападавший состоит на учете в полиции за порчу чужого имущества. Его воспитывает мать.