Эксклюзив 02 января 2023, 15:50 «Преступный недосмотр». Размещение солдат ВС РФ в ПТУ Макеевки сочли непростительной ошибкой Политолог Михайлов: гибель военных в Макеевке произошла из-за халатности и предательства Соцсети

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ВСУ в новогоднюю ночь ударили по пункту размещения российских войск в Макеевке. Точное количество погибших и пострадавших в результате удара неизвестно. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» назвал в числе причин трагедии преступный недосмотр и предательство. Он призвал найти и наказать виновных по законам военного времени.

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Далее — его прямая речь.

Найти и наказать виновных

Происшедшее в Макеевке, когда находившиеся в ПТУ мобилизованные были подвергнуты обстрелу HIMARS, является, мягко говоря, недоработкой служб размещения. Это общежитие фактически «сложилось». В результате чего появилось много раненых и погибших.

Многие эксперты говорят, что военных необходимо было по подвалам разместить, по другим укрепленным зданиям. Но ни в коем случае не селить в ПТУ, которое находится достаточно близко от радиуса обстрела не только HIMARS, но и обычной артиллерии.

Я склоняюсь к тому, что это была ошибка тех, кто размещал. Преступный недосмотр, за который должны понести наказание в случае доказательства этого. Сейчас следователи будут разбираться. Вечная память погибшим.

Удар прямой наводкой

Конечно, не обошлось и без предательства. Фактически прямой наводкой ударили. Видимо, кто-то знал, сказал… Это тоже недоработки. С этим нужно разбираться и делать определенные выводы. В любом случае полную правду мы, конечно, не узнаем в условиях боевых действий, но очень хотелось бы, чтобы были найдены виновные в произошедшем.

Виновные с украинской стороны должны быть, конечно же, уничтожены. Виновные, в случае их обнаружения, с российской стороны должны быть наказаны по всей строгости закона, с учетом военного времени.