02 января 2023, 15:50
«Преступный недосмотр». Размещение солдат ВС РФ в ПТУ Макеевки сочли непростительной ошибкой
Политолог Михайлов: гибель военных в Макеевке произошла из-за халатности и предательства
ВСУ в новогоднюю ночь ударили по пункту размещения российских войск в Макеевке. Точное количество погибших и пострадавших в результате удара неизвестно. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в беседе с «360» назвал в числе причин трагедии преступный недосмотр и предательство. Он призвал найти и наказать виновных по законам военного времени.
Реклама
Далее — его прямая речь.
Найти и наказать виновных
Происшедшее в Макеевке, когда находившиеся в ПТУ мобилизованные были подвергнуты обстрелу HIMARS, является, мягко говоря, недоработкой служб размещения. Это общежитие фактически «сложилось». В результате чего появилось много раненых и погибших.
Многие эксперты говорят, что военных необходимо было по подвалам разместить, по другим укрепленным зданиям. Но ни в коем случае не селить в ПТУ, которое находится достаточно близко от радиуса обстрела не только HIMARS, но и обычной артиллерии.
Я склоняюсь к тому, что это была ошибка тех, кто размещал. Преступный недосмотр, за который должны понести наказание в случае доказательства этого. Сейчас следователи будут разбираться. Вечная память погибшим.
Удар прямой наводкой
Конечно, не обошлось и без предательства. Фактически прямой наводкой ударили. Видимо, кто-то знал, сказал… Это тоже недоработки. С этим нужно разбираться и делать определенные выводы. В любом случае полную правду мы, конечно, не узнаем в условиях боевых действий, но очень хотелось бы, чтобы были найдены виновные в произошедшем.
Виновные с украинской стороны должны быть, конечно же, уничтожены. Виновные, в случае их обнаружения, с российской стороны должны быть наказаны по всей строгости закона, с учетом военного времени.
Военные
ВСУ
Макеевка
Реклама
Реклама